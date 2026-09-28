„Pe Dominic Fritz l-am cunoscut mai bine în ultimele luni. Am văzut un om integru, corect, muncitor, interesat cu adevărat să facă bine Timişoarei şi României. Faptul că, de mulţi ani, încă dinainte de a intra în politică, s-a evidenţiat prin acţiuni de voluntariat în Timişoara, sprijinind, deopotrivă, copiii şi adulţii din categoriile vulnerabile, merită tot respectul nostru”, afirmă Siegfried Mureşan într-o postare pe pagina sa de Facebook, însoţită de o fotografie în care apare alături de Dominic Fritz, scrie News.ro.

Premierul desemnat spune despre Fritz că, în calitate de primar, „a modernizat oraşul prin îmbunătăţirea drumurilor, a transportului în comun şi prin investiţii în infrastructura şcolară”.

„Îmi pare rău pentru atacurile nejustificate la care a fost supus în ultima perioadă. Sunt sigur că va continua să facă lucruri bune pentru România şi Timişoara şi de acum încolo”, încheie Siegfried Mureşan.

Ce a făcut Fritz cu câteva zile înainte de încetarea mandatului

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a afirmat duminică, în cadrul evenimentului "Timişoara. Revoluţia continuă" că există tristeţe, cu câteva zile înainte de încheierea mandatului său de primar, precizând că acesta se termină pentru că o majoritate politică toxică pentru România a decis să-l întrerupă „brutal şi neconstituţional”. Edilul a precizat că simte o nedreptate uriaşă care a fost făcută în primul rând timişorenilor. Evenimentul s-a încheiat cu Dominic Fritz cântând ”Deşteaptă-te, române” şi acompaniindu-se la pian, la final sala scandând, în picioare, ”Timişoara! Timişoara!”.

Evenimentul public "Timişoara. Revoluţia continuă" a fost organizat de primarul Municipiului Timişoara, Dominic Fritz, şi de echipa sa, cu prilejul împlinirii a şase ani de la alegerile locale din 2020.

Dominic Fritz îşi pierde mandatul de primar al Timişoarei, ca urmare a aplicării Legii integrităţii nr. 180/2026 prin care persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a legii, s-a constatat definitiv starea de incompatibilitate, conflictul de interese sau averea nejustificată şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei "le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi". Amendamentul în acest sens a fost susţinut de PSD şi contestat puternic de USR.