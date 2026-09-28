În acelaşi timp, în sectorul comerţului cu amănuntul se anticipează o creştere moderată a numărului de salariaţi, în timp ce în industria prelucrătoare este prognozată o scădere uşoară.

"Managerii din toate sectoarele economice aferente cercetării statistice estimează o relativă stabilitate a activităţii economice. În sectorul comerţului cu amănuntul se anticipează o creştere moderată a numărului de salariaţi; se estimează creştere a preţurilor în sectoarele industriei prelucrătoare, construcţii şi comerţul cu amănuntul", arată, luni, INS într-un comunicat de presă.

Astfel, managerii din industria prelucrătoare anticipează pentru următoarele trei luni, o relativă stabilitate a volumului producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural de -1%. În ceea ce priveşte numărul de salariaţi, se estimează o scădere moderată, cu un sold conjunctural de -6%. În acelaşi timp, preţurile produselor industriale sunt aşteptate să înregistreze o creştere, indicată printr-un sold conjunctural de 21%.

Referitor la volumul producţiei în sectorul construcţiilor, ancheta de conjunctură realizată de INS arată că se prognozează o relativă stabilitate în următoarele trei luni (sold conjunctural -5%). Managerii prevăd o relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural -1%), fiind aşteptat ca preţurile lucrărilor de construcţii să urmeze o tendinţă ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +33%.

De asemenea, în sectorul comerţului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni, o relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -1%. În ceea ce priveşte forţa de muncă, angajatorii anticipează o creştere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +7%).

INS precizează că 33% dintre respondenţi estimează majorări de preţuri, iar doar 1% se aşteaptă la scăderi, soldul conjunctural de +32% indicând o creştere.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o relativă stabilitate, sold conjunctural -3%. De asemenea, numărul salariaţilor este prognozat să rămână relativ stabil (sold conjunctural -4%), în timp ce preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor se anticipează că vor urma să crească moderat, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +14%, potrivit datelor INS.