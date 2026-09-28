''Dragi români, în ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-aţi acordat-o şi să votăm un Guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenţi în comisii, în plen şi nu vom vota un Guvern Mureşan sau cel care urmează după aceea - Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-aţi acordat-o. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un Guvern stabil'', a transmis Simion pe Facebook, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, este de datoria AUR să facă parte din guvernare şi ''să treacă ţara peste aceste momente grele''.

''Dacă în continuare cei de la celelalte formaţiuni politice nu vor fi lăsaţi, nu vor avea voie, nu ne vor acorda poziţiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatat, conform Constituţiei, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului Guvern trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicuşor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituţia, să fie suspendat. Trebuie să strângem numărul necesar de semnături. Trebuie să avem voturile în Parlament, dar mai presus de orice trebuie să vă avem pe voi în spate, milioane de români care nu trebuie să mai rămână tăcuţi. Ridicaţi-vă şi cereţi o ţară a românilor în care pentru prima oară voi să conduceţi'', a fost mesajul liderului AUR, în ziua în care încep în Parlament audierile miniştrilor din Guvernul Mureşan.

AUR a criticat programul de guvernare Mureșan

Duminică, partidul AUR a publicat o listă cu 10 critici la adresa programului de guvernare al premierului desemnat, Siegfried Mureșan, afirmând că nu există ținte clare, calendare și responsabili pentru fiecare măsură propusă de cabinetul PNL-USR-UDMR.

Potrivit unui comunicat de presă al partidului condus de George Simion, principala problemă identificată este aceeași în mai multe sectoare: multe dintre obiectivele anunțate nu sunt însoțite de costuri complete, surse clare de finanțare, termene și indicatori prin care rezultatele să poată fi verificate ulterior.

Şase miniştri din Cabinetul propus de Siegfried Mureşan vor fi audiaţi luni în comisiile parlamentare de specialitate, fiecare membru al Guvernului urmând să-şi prezinte obiectivele şi să răspundă la întrebările parlamentarilor timp de 60 de minute.

Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte

Tot luni, consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte, online, de la ora 10:30, pentru a decide dacă social-democraţii susţin sau nu guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureşan. Biroul Permanent Naţional al PSD a decis în urmă cu o săptămână să nu susţină Guvernul Mureşan, aceasta fiind recomandarea care trebuie supusă votului în Consiliului Politic Naţional, care este forul politic care ia decizii în situaţii de acest tip, scrie Agerpres.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus de mai multe ori, săptămâna trecută, că parlamentarii social-democraţi nu vor susţine Guvernul propus de Mureşan şi că sunt pregătiţi pentru eventuale alegeri anticipate. El i-a cerut lui Siegfried Mureşan să îşi depună mandatul.