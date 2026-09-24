Social-democrații i-au cerut joi lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul de premier desemnat să-și depună mandatul de a forma un nou guvern primit din partea președintelui Nicușor Dan. Într-o postare de Facebook, PSD îi transmite că „Siegfried Vasile Mureșan anunță că nu-și depune mandatul, deși știe bine că n-are nicio șansă să obțină votul unei majorități parlamentare”, subliniind faptul că „matematica nu este de partea lui”.

în același mesaj, PSD vorbește și despre „mascarada guvernului Moroșan” și discuțiile din coaliția PNL-US-UDMR legate de împărțirea posturilor din viitorul cabinet.

„Românii sunt captivi în spectacolul unor amatori. Amatori, dar aroganți! O piesă în care marii apostoli ai „reformelor” și ai „responsabilității” se bat, fără rușine, în văzul tuturor, pe ministerele unui guvern mort înainte de a se fi născut. Un condamnat se luptă pe Ministerul Justiției și toți pe Ministerul Afacerilor Interne și pe scaunele de vicepremieri în timp ce flutură drapelul fals al austerității”, transmite PSD.

La finalul mesajului, PSD transmite că „România are nevoie de un guvern cu puteri depline”. Trebuie precizat că actuala criză politică Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moţiunea de cenzură PSD-AUR și că eșecul negocierilor dintre partidele fostei coaliții a dus la situația în care țara a rămas cu un guvern interimar.

PSD i-a mai cerut lui Siegfried Mureșan să renunțe la mandatul de premier desmenat

Miercuri după amiază, Sorin Grindeanu, i-a cerut lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul, după ce acesta nu a venit la sediul PSD pentru a prezenta programul de guvernare.

„Tot ceea ce am spus mai devreme se dovedește a fi adevărat. Din perspectiva noastră, în acest moment, e evident că domnul Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la biroul de la Camera Deputaților, de președinte al Camerei Deputaților. În partea a doua, l-am așteptat aici (la sediul PSD, n.r.). Am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenția să fie forma finală, fiindcă știm că aceste lucruri se adaptează, dar m-așteptam să fie cel puțin în linii mari, să avem acest program de guvernare. Cu alte cuvinte, ce vă spuneam în urmă cu două, trei ore, și anume faptul că noi credem că dânsul nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru, e adevărul. Și atunci i-aș spune ce am spus și luni, după ședința de Birou Permanent Național, anume faptul că pierdem timpul, să-și depună mandatul, dacă stă în voturile PSD și, după modul în care, cel puțin în aceste zile, ne-a tratat, nu are cum să obțină voturile PSD în acest mod”, a declarat președintele PSD.

Cu câteva ore înainte, Sorin Grindeanu i-a solicitat lui Siegfried Mureșan să renunțe la mandatul de europarlamentar pentru a demonstra că-și dorește să ajungă la Palatul Victoria.

„Domnul Mureşan ar trebui să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală, pentru că imaginea pe care a reușit să o proiecteze în ultimele zile a fost că nu-și dorește să fie premier. (...) Cred că ar trebui să ne arate că își dorește cu adevărat această funcție, că își dorește să fie premier. Ca să dovedească acest lucru trebuie să îşi anunţe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că îşi asumă total responsabilitatea pentru România. Acesta este momentul adevărului. Fiind ales pe liste comune PSD-PNL, are girul nostru să se retragă din poziţia de europarlamentar”, a spus preşedintele PSD