Şedinţa este programată de la ora 10.00, în format online.

Într-o primă etapă, vor fi audiaţi candidaţii la funcţiile de miniştri, în comisiile de specialitate.

Ulterior, Camerele se vor reuni în şedinţă comună, pentru votul dse învestitură.

Veştea are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Cabinetului său.

Programul de guvernare şi lista de miniştri au fost depuse la Parlament, a anunţat duminică premierul desemnat. Alina Gorghiu, căreia PNL îi cere să-şi depună demisia din partid până luni, la ora 12.00, este vicepremier fără portofoliu în Guvernul Veştea. Guvernul îşi asumă stabilitatea politică şi continuarea parcursului european şi euroatlantic al României.

Componenţa Cabinetului este următoarea:

Adrian Veştea - Prim-ministru (PNL)

Marian Neacşu - vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)

Diana Morar - vicepremier (independent)

Luca Niculescu - ministru de Externe (independent)

Alexandru Nazare - ministru de Finanţe (independent)

Florin Zaharia - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii (PSD)

Monica Anisie - ministru al Educaţiei şi Cercetării (PNL)

Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (independent)

Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (PSD)

Ionuţ Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)

Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naţionale (PNL)

Radu Marinescu - ministru al Justiţiei (PSD)

Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii (PNL)

Florin Barbu - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)

Radu Oprea - secretar general al Guvernului (PSD)