”Priorităţile Guvernului şi ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca fiecare dintre voi să ştie exact ce va face acest guvern şi care sunt priorităţile fiecărui ministru. Fiţi activi. Fiţi cu ochii pe guvern”, a scris Siegfried Mureşan pe Facebook.

Sub formula de adresare oficială, pe fiecare scrisoare există, scrisă de mână, şi o adresare mai personală, apelativul ”dragă”, urmat de prenumele ministrului căruia îi este destinată. De asemenea, scrisorile se încheie cu formula ”Cu stimă”, urmată de semnătura sa.

Mureşan a depus sâmbătă la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor, iar luni şi marţi sunt programate audierile miniştrilor propuşi în comisiile parlamentare de specialitate.

Miercuri, la ora 13.00, este programat votul de învestitură în plenul Camerelor reunite.