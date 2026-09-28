Potrivit meteorologilor, în zona Carpaților de Curbură, rafalele de vânt vor atinge 75 de km/h. În cursul zilei de luni, zece județe se vor afla sub atenționare Cod galben de vânt, potrivit News.ro.

ANM informează, luni dimineață, că în intervalul 28 septembrie, ora 10 – 30 septembrie, ora 20, vor fi intensificări ale vântului, temporar, în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze în general de 45 - 55 km/h.

Potrivit meteorologilor, în zona Carpaților de Curbură, rafalele de vânt vor atinge 75 km/h.

Pentru ziua de luni, până la ora 20.00, meteorologii au emis o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului în județele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța.

„Pe parcursul zilei de luni, 28 septembrie, în cele zece județe menționate, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 70 km/h.”