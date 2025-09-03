Liderul PSD, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin și Kim: Treaba lor, aș fi evitat asta. Linia PSD e pro-europeană

Prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing este o opţiune personală, iar linia PSD rămâne una pro-europeană, a declarat miercuri Sorin Grindeanu, lider al PSD.

Într-o fotografie făcută publică miercuri, foştii premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă apar alături de preşedinţii Chinei, Federaţiei Ruse și Coreei de Nord.

"Au mers în nume personal, e treaba lor, n-am ce să discut. Nu e vorba de ce mă supără pe mine sau nu, e opţiunea dânşilor, e o opţiune personală. Linia PSD o ştiţi, e pro-europeană. Eu, dacă aş fi fost în locul lor, în mod sigur aş fi evitat asemenea situaţii. Dar, repet, este opţiunea personală, nu de partid, atât a domnului Adrian Năstase, cât şi a doamnei Viorica Dăncilă", a declarat Grindeanu, la Parlament, întrebat dacă fotografia, respectiv vizita celor doi, îl deranjează în calitate de lider social-democrat.

Grindeanu: Drumurile pe trebuie să mergem: relația transatlantică și relația cu UE

Potrivit liderului PSD, "e loc de relaţii mai strânse cu Statele Unite ale Americii şi e loc de relaţii şi mai strânse cu Uniunea Europeană".

"Astea sunt drumurile pe care noi trebuie să mergem, neexcluzând-se unul pe celălalt, ci fiind complementare - şi relaţia transatlantică, şi relaţia cu Uniunea Europeană", a transmis Sorin Grindeanu.

