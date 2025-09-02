Putere și un strop de paranoia: China se pregătește să găzduiască o mare paradă militară

Stiri externe
02-09-2025 | 10:45
parada china

Scena este pregătită în inima Beijingului pentru o demonstrație grandioasă de forță și putere militară, coregrafiată de președintele Xi Jinping, scrie BBC

autor
Vlad Dobrea

Opt uriașe steaguri chinezești flutură în jurul portretului lui Mao Zedong, fondatorul Chinei comuniste, care tronează deasupra Porții Păcii Cerești și privește spre Piața Tiananmen, una dintre cele mai mari piețe publice din lume.

Dedesubt, sunt rânduri de locuri rezervate pentru 26 de șefi de stat străini, inclusiv Vladimir Putin și Kim Jong Un, a căror prezență reprezintă un câștig diplomatic pentru Xi.

Peste drum, lângă Marea Sală a Poporului, două uriașe aranjamente florale comemorative pentru sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial se ridică alături de tribunele pentru aproximativ 50.000 de invitați.

În ultima zi de pregătiri – luni – bulevardul Chang’an, artera cu mai multe benzi care traversează piața, a fost redeschis publicului. Șoferii și bicicliștii au ridicat telefoanele pentru a surprinde atmosfera.

Oficial, parada marchează 80 de ani de la capitularea Japoniei și victoria Chinei împotriva forțelor de ocupație. Dar pentru Xi, evenimentul înseamnă mult mai mult.

Aceasta este o săptămână importantă pentru el, cu multe premiere. L-a convins pe premierul indian Narendra Modi să viziteze China pentru prima dată după șapte ani, relansând o relație economică și strategică esențială.

Peste 20 de lideri mondiali au participat la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), care tocmai s-a încheiat – cea mai numeroasă reuniune de până acum. Și, pentru prima dată din 1959, un lider nord-coreean va fi prezent la o paradă militară chineză.

Momentul de glorie al lui Xi Jinping

 

Liderul chinez are, astfel, momentul său de glorie.

Summitul SCO din Tianjin i-a permis să proiecteze putere și să ofere o viziune a unei noi ordini mondiale, menită să concureze Statele Unite. Acum, atenția se mută pe parada din Beijing, care va arăta capacitatea tot mai mare a Chinei de a rivaliza cu SUA în orice conflict.

Liderii Iranului, Malaeziei, Myanmarului, Mongoliei, Indoneziei, Zimbabwe și din țările Asiei Centrale vor asista la formații militare perfecte și vor putea vedea pentru prima dată ceea ce autoritățile susțin că sunt arme hipersonice noi și drone subacvatice fără pilot. Singurii lideri occidentali de pe lista invitaților sunt din Serbia și Slovacia.

Kim Jong Un este o apariție-surpriză – participarea lui a fost anunțată abia la finalul săptămânii trecute – iar trenul său blindat și alaiul său cu bodyguarzi vor adăuga spectacolului.

Se așteaptă ca Xi să aibă alături atât pe Kim, cât și pe Putin, ceea ce inevitabil va genera titluri și analize în presa occidentală despre un posibil „ax al destabilizării”.

Deși parada este o demonstrație a forței Chinei și a influenței lui Xi ca lider mondial, mesajul intern este la fel de clar: mândrie și patriotism.

Sursa: BBC

Dată publicare: 02-09-2025 10:45

