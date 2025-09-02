Adrian Năstase, prezent în China, pentru parada militară. Fostul premier, alături de Xi Jinping, Putin și Kim Jong-Un

Stiri actuale
02-09-2025 | 21:53
adrian nastase
adriannastase.ro

Adrian Năstase, fost premier PSD, se află în China pentru summitul organizat de guvernul de la Beijing, la care participă și liderii Vladimir Putin și Kim Jong Un.

autor
Alexandru Toader

La eveniment vor lua parte liderul chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un. Totodată, premierul slovac Robert Fico este singurul lider din UE prezent la summitul din China.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial.

Mâine va avea loc o mare paradă militară și o receptie oferită de liderii chinezi.

Astăzi, am fost invitat la sediul departamentului internațional al CC, al PCC, unde am avut o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legatură cu teme sensibile de politică internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India”, a anunțat Năstase pe blogul lui.

Citește și
Adrian Nastase, Ion Iliescu
Mesajul ”trist” al lui Adrian Năstase la moartea lui Ion Iliescu: ”A luat cu el aproape un secol de istorie românească”

Putin și Xi propun o nouă ordine globală la summitul din China

La summitul din China, Vladimir Putin și Xi Jinping și-au prezentat viziunea comună pentru o nouă ordine economică și securitate globală. Analiștii susțin că reprezintă o provocare directă pentru Statele Unite.

Vladimir Putin și-a început a doua parte a summitului care se desfășoară la Tianjing cu o întrevedere bilaterală cu premierul Indiei, Narendra Modi. A fost ca o revedere între doi vechi prieteni.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Dragă prietene, Rusia și India au menținut relații speciale timp de decenii. Prietenoase, bazate pe încredere...”

Apoi, amândoi au călătorit cu limuzina prezidențială blindată folosită de liderul de la Kremlin. La fel cum Putin și Trump au mers cu limuzina blindată a președintelui american, la summitul de luna trecută, din Alaska.

Atmosferă relaxată între Putin, Modi și Xi

Întâmpinați de gazdă, președintele chinez Xi Jinping, cei trei au glumit, ba chiar au râs cu poftă, sugerând că nu mai au nevoie de translator.

Xi Jinping, președintele Chinei: „Organizația de cooperare de la Shanghai a devenit cea mai mare organizație regională din lume. Influența și atractivitatea sa internațională cresc pe zi ce trece.”

Și este o alternativă la alianțele occidentale, inclusiv NATO - spune președintele Xi Jinping.

Xi Jinping, președintele Chinei: „În prezent, schimbările și turbulențele se împletesc în lume, iar toate statele membre se confruntă cu sarcini mai dificile în domeniul securității și dezvoltării. China este dispusă să colaboreze cu toate părțile pentru a profita de oportunitatea acestei reuniuni, pentru a strânge legăturile Organizației de cooperare de la Sanghai, cu un viitor comun.”

Helen-Ann Smith, corespondent SkyNews: „China vrea să arate lumii că are abilitatea de a aduce împreună mai multe națiuni să fie un lider global și să ofere alternative, în vremuri în care mulți au început să creadă că nu se mai pot baza pe America.”

Huizhong Wu, The Associated Press: „În acest moment, președintele Xi, așa cum comentează analiștii, transmite acest mesaj: "China este aici, suntem consecvenți, suntem stabili, credem într-o ordine globală centrată pe ONU". Un lucru este clar - observă experții - diplomația Chinei este în ascensiune, iar Statele Unite se retrag.”

Sursa: adriannastase.ro, PRO TV

Etichete: vladimir putin, China, Adrian Nastase, xi jinping,

Dată publicare: 02-09-2025 21:53

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Adrian Năstase, după înmormântarea lui Ion Iliescu: Să-l respectăm pe el aşa cum a fost, cu lucrurile bune şi cu lucruri rele
Stiri actuale
Adrian Năstase, după înmormântarea lui Ion Iliescu: Să-l respectăm pe el aşa cum a fost, cu lucrurile bune şi cu lucruri rele

Fostul premier Adrian Năstase afirmă că Ion Iliescu a devenit „parte din istoria noastră” și îl descrie drept un lider „foarte important” pentru România, într-o perioadă extrem de dificilă.

Mesajul ”trist” al lui Adrian Năstase la moartea lui Ion Iliescu: ”A luat cu el aproape un secol de istorie românească”
Stiri Politice
Mesajul ”trist” al lui Adrian Năstase la moartea lui Ion Iliescu: ”A luat cu el aproape un secol de istorie românească”

Fostul premier al României, Adrian Năstase, care a condus Guvernul într-o perioadă în care Ion Iliescu era președinte al României, a publicat pe blogul său un mesaj cu ”gândurile” sale ”pline de tristețe” după moartea lui Iliescu.

Adrian Năstase avertizează asupra consecințelor votului:
Alegeri prezidentiale 2025
Adrian Năstase avertizează asupra consecințelor votului: "Corabia noastră continuă să ia apă" după ce „românii s-au răcorit”

Fostul premier Adrian Năstase a lansat un avertisment privind consecințele economice ale rezultatului primului tur al alegerilor prezidențiale, subliniind că românii "s-au răcorit" prin votul acordat, dar efectele negative au început deja să apară.

Recomandări
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus
Stiri Economice
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus

Guvernul pregătește rectificarea bugetară. Calculele din acest an sunt complicate de creșterea economică modică, deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB, dar și de instituțiile care deja apelează la credite bugetare.

Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă
Stiri actuale
Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă

Procurorii și polițiștii din București trag un semnal de alarmă privind utilizarea trotinetelor electrice, după un groaznic accident soldat cu moartea unei femei de 69 de ani. 

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28