Adrian Năstase, prezent în China, pentru parada militară. Fostul premier, alături de Xi Jinping, Putin și Kim Jong-Un

Adrian Năstase, fost premier PSD, se află în China pentru summitul organizat de guvernul de la Beijing, la care participă și liderii Vladimir Putin și Kim Jong Un.

La eveniment vor lua parte liderul chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un. Totodată, premierul slovac Robert Fico este singurul lider din UE prezent la summitul din China.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial.

Mâine va avea loc o mare paradă militară și o receptie oferită de liderii chinezi.

Astăzi, am fost invitat la sediul departamentului internațional al CC, al PCC, unde am avut o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legatură cu teme sensibile de politică internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India”, a anunțat Năstase pe blogul lui.

Putin și Xi propun o nouă ordine globală la summitul din China

La summitul din China, Vladimir Putin și Xi Jinping și-au prezentat viziunea comună pentru o nouă ordine economică și securitate globală. Analiștii susțin că reprezintă o provocare directă pentru Statele Unite.

Vladimir Putin și-a început a doua parte a summitului care se desfășoară la Tianjing cu o întrevedere bilaterală cu premierul Indiei, Narendra Modi. A fost ca o revedere între doi vechi prieteni.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Dragă prietene, Rusia și India au menținut relații speciale timp de decenii. Prietenoase, bazate pe încredere...”

Apoi, amândoi au călătorit cu limuzina prezidențială blindată folosită de liderul de la Kremlin. La fel cum Putin și Trump au mers cu limuzina blindată a președintelui american, la summitul de luna trecută, din Alaska.

Atmosferă relaxată între Putin, Modi și Xi

Întâmpinați de gazdă, președintele chinez Xi Jinping, cei trei au glumit, ba chiar au râs cu poftă, sugerând că nu mai au nevoie de translator.

Xi Jinping, președintele Chinei: „Organizația de cooperare de la Shanghai a devenit cea mai mare organizație regională din lume. Influența și atractivitatea sa internațională cresc pe zi ce trece.”

Și este o alternativă la alianțele occidentale, inclusiv NATO - spune președintele Xi Jinping.

Xi Jinping, președintele Chinei: „În prezent, schimbările și turbulențele se împletesc în lume, iar toate statele membre se confruntă cu sarcini mai dificile în domeniul securității și dezvoltării. China este dispusă să colaboreze cu toate părțile pentru a profita de oportunitatea acestei reuniuni, pentru a strânge legăturile Organizației de cooperare de la Sanghai, cu un viitor comun.”

Helen-Ann Smith, corespondent SkyNews: „China vrea să arate lumii că are abilitatea de a aduce împreună mai multe națiuni să fie un lider global și să ofere alternative, în vremuri în care mulți au început să creadă că nu se mai pot baza pe America.”

Huizhong Wu, The Associated Press: „În acest moment, președintele Xi, așa cum comentează analiștii, transmite acest mesaj: "China este aici, suntem consecvenți, suntem stabili, credem într-o ordine globală centrată pe ONU". Un lucru este clar - observă experții - diplomația Chinei este în ascensiune, iar Statele Unite se retrag.”

