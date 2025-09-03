Reacția MAE după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin, Kim și Xi în China: ”Se reprezintă doar pe ei inşişi”

03-09-2025 | 11:05
nastase-dancila

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat după ce foștii premieri  Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au apărut în poza de grup făcută de președintele chinez Xi Jinping alături de oaspeții săi, printre care Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Vlad Dobrea

Silvia Țoiu, ministra afacerilor Externe, a declarat că România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin.

”Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a transmis Țoiu.

Ministra a continuat:

”Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi, dar probabil că invitația a fost bazată si pe rolul de foști premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României - dar Putin a reușit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut si nu de viitorul României.

România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în poza de grup a lui Xi Jinping, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au aflat în poza de grup realizată miercuri de președintele chinez Xi Jinping împreună cu oaspeții săi de la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, care a comemorat 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Adrian Năstase a fost însoțit de soția sa, Dana, al cărei tată, Angelo Miculescu, a fost important lider comunist și ambasador al României în China.

Soții Năstase și Viorica Dăncilă au fost plasați în ultimul rând, după cum se vede în imaginile publicate de televiziunea chineză de stat și AP.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: MAE, vladimir putin, Adrian Nastase, xi jinping, viorica dancila, reactie, kim jong-un, poza,

Dată publicare: 03-09-2025 10:45

