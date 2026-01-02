BYD lasă Tesla în urmă. Acțiunile au urcat, compania lui Musk e în declin

Grupul chinez BYD a încheiat anul cu vânzări la nivelul țintei anunțate și se profilează drept principalul candidat să devină, în 2025, cel mai mare producător mondial de vehicule electrice, devansând Tesla.

Performanța vine însă într-un context complicat, marcat de presiuni tot mai mari pe piața auto din China și de obstacole în expansiunea internațională.

BYD, companie cu sediul în Shenzhen, a livrat anul trecut aproximativ 4,6 milioane de vehicule, în creștere cu 7,7% față de 2024, respectând obiectivul comunicat în luna septembrie. Vânzările au fost împărțite aproape egal între vehicule complet electrice (circa 2,3 milioane) și modele hibride plug-in.

Reacția investitorilor a fost pozitivă. Acțiunile BYD au urcat vineri cu 2,3% la Bursa din Hong Kong, după ce pe parcursul anului trecut titlurile companiei înregistraseră un avans de aproximativ 7%.

Tesla, în fața unui nou declin anual

În contrast, analiștii estimează că Tesla va raporta livrări de aproximativ 440.900 de vehicule în trimestrul al patrulea, ceea ce ar însemna o scădere anuală de 11%. Pe întregul an, producătorul american ar urma să ajungă la circa 1,6 milioane de unități livrate, marcând al doilea an consecutiv de declin.

Această evoluție ar consolida poziția BYD ca lider global al industriei EV (vehicule electrice), atât ca volum, cât și ca ritm de creștere.

Presiuni în creștere pe piața chineză

Succesul BYD este însă umbrit de perspectivele dificile din China, cea mai mare piață auto din lume, unde producătorii de vehicule electrice se confruntă cu retragerea treptată a subvențiilor guvernamentale, o concurență tot mai intensă generată de lansarea de noi modele și cu presiuni asupra prețurilor.

În paralel, barierele comerciale și tensiunile geopolitice complică planurile de expansiune externă ale BYD și ale altor constructori chinezi.

Exporturile, colacul de salvare

În pofida acestor dificultăți, livrările BYD în afara Chinei au ajuns la 1,05 milioane de vehicule în 2025, peste estimările inițiale de un milion, contribuind la compensarea încetinirii cererii interne.

Pentru acest an, BYD își propune să majoreze vânzările externe la 1,5–1,6 milioane de unități, potrivit estimărilor analiștilor de la Citigroup Inc. În același timp, vânzările totale ar putea urca la aproximativ 5,3 milioane de vehicule, ceea ce ar permite companiei chineze să-și consolideze avansul față de Tesla pe piața globală a vehiculelor electrice.

