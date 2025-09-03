Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în poza de grup a lui Xi Jinping, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un

Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au aflat în poza de grup făcută de președintele chinez Xi Jinping alături de oaspeții săi de la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei. La loc de frunte au fost Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au aflat în poza de grup realizată miercuri de președintele chinez Xi Jinping împreună cu oaspeții săi de la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, care a comemorat 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

adrian nastase viorica dancila adrian nastase viorica dancila adrian nastase viorica dancila adrian nastase viorica dancila

Adrian Năstase a fost însoțit de soția sa, Dana, al cărei tată, Angelo Miculescu, a fost important lider comunist și ambasador al României în China.

Soții Năstase și Viorica Dăncilă au fost plasați în ultimul rând, după cum se vede în imaginile publicate de televiziunea chineză de stat și AP.

Năstase și Dăncilă au pus România lângă Putin și Kim Jong Un

Foștii lideri și prim-miniștri PSD au reușit astfel să pună România lângă paria internaționali precum Vladimir Putin și Kim Jong Un, șefi de stat ale căror atrocități și crime împotriva umanității sunt unanim condamnate de civilizația occidentală.

Acesta este și motivul pentru liderii democrați ai lumii au evitat, de altfel, să se deplaseze la Beijing, deși au fost invitați.

”Munții și râurile vor păstra veșnic memoria eroilor căzuți, iar spiritul lor nobil va dăinui pentru totdeauna. Ceremonia s-a încheiat sub acordurile melodiei „Oda patriei mele”, în timp ce 80.000 de porumbei albi și 80.000 de baloane colorate au fost eliberate în cer, simbolizând pacea și unitatea națiunii”, sună descrierea televiziunii publice chineze a momentelor de sfârșit ale paradei militare de la Beijing

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













