Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în poza de grup a lui Xi Jinping, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un

Stiri Diverse
03-09-2025 | 08:40
×
Codul embed a fost copiat

Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au aflat în poza de grup făcută de președintele chinez Xi Jinping alături de oaspeții săi de la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei. La loc de frunte au fost Vladimir Putin și Kim Jong Un.

 

autor
Cristian Anton

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au aflat în poza de grup realizată miercuri de președintele chinez Xi Jinping împreună cu oaspeții săi de la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, care a comemorat 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

adrian nastase viorica dancila adrian nastase viorica dancila
adrian nastase viorica dancila adrian nastase viorica dancila
adrian nastase viorica dancila adrian nastase viorica dancila
adrian nastase viorica dancila adrian nastase viorica dancila

Adrian Năstase a fost însoțit de soția sa, Dana, al cărei tată, Angelo Miculescu, a fost important lider comunist și ambasador al României în China.

Soții Năstase și Viorica Dăncilă au fost plasați în ultimul rând, după cum se vede în imaginile publicate de televiziunea chineză de stat și AP.

Citește și
adrian nastase
Adrian Năstase, prezent în China, pentru parada militară. Fostul premier, alături de Xi Jinping, Putin și Kim Jong-Un

Năstase și Dăncilă au pus România lângă Putin și Kim Jong Un

Foștii lideri și prim-miniștri PSD au reușit astfel să pună România lângă paria internaționali precum Vladimir Putin și Kim Jong Un, șefi de stat ale căror atrocități și crime împotriva umanității sunt unanim condamnate de civilizația occidentală.  

Acesta este și motivul pentru liderii democrați ai lumii au evitat, de altfel, să se deplaseze la Beijing, deși au fost invitați.

Munții și râurile vor păstra veșnic memoria eroilor căzuți, iar spiritul lor nobil va dăinui pentru totdeauna. Ceremonia s-a încheiat sub acordurile melodiei „Oda patriei mele”, în timp ce 80.000 de porumbei albi și 80.000 de baloane colorate au fost eliberate în cer, simbolizând pacea și unitatea națiunii”, sună descrierea televiziunii publice chineze a momentelor de sfârșit ale paradei militare de la Beijing

Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: vladimir putin, Adrian Nastase, xi jinping, viorica dancila, beijing, parada militara, kim jong-un,

Dată publicare: 03-09-2025 08:40

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | VIDEO
Stiri externe
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | VIDEO

Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de la Beijing care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

Adrian Năstase, prezent în China, pentru parada militară. Fostul premier, alături de Xi Jinping, Putin și Kim Jong-Un
Stiri actuale
Adrian Năstase, prezent în China, pentru parada militară. Fostul premier, alături de Xi Jinping, Putin și Kim Jong-Un

Adrian Năstase, fost premier PSD, se află în China pentru summitul organizat de guvernul de la Beijing, la care participă și liderii Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Kim Jong Un a ajuns în China într-un tren blindat. Primul președinte nord-coreean la parada chineză, după 66 de ani
Stiri externe
Kim Jong Un a ajuns în China într-un tren blindat. Primul președinte nord-coreean la parada chineză, după 66 de ani

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marți în capitala Chinei, Beijing, unde va participa la o paradă militară.

Putere și un strop de paranoia: China se pregătește să găzduiască o mare paradă militară
Stiri externe
Putere și un strop de paranoia: China se pregătește să găzduiască o mare paradă militară

Scena este pregătită în inima Beijingului pentru o demonstrație grandioasă de forță și putere militară, coregrafiată de președintele Xi Jinping, scrie BBC

Putin, Xi și Modi, viziune provocatoare pentru SUA la summitul din China. Mesajul pentru Occident transmis de la Tianjin
Stiri externe
Putin, Xi și Modi, viziune provocatoare pentru SUA la summitul din China. Mesajul pentru Occident transmis de la Tianjin

La summitul din China, Vladimir Putin și Xi Jinping și-au prezentat viziunea comună pentru o nouă ordine economică și securitate globală. Viziune care, susțin analiștii, reprezintă o provocare directă pentru Statele Unite.

Recomandări
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | VIDEO
Stiri externe
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | VIDEO

Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de la Beijing care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

Eurobarometru: Majoritatea europenilor cer o Uniune mai puternică și unită; românii, tot mai sceptici
Stiri actuale
Eurobarometru: Majoritatea europenilor cer o Uniune mai puternică și unită; românii, tot mai sceptici

Majoritatea cetăţenilor europeni vor ca UE să îi protejeze mai bine în contextul schimbărilor globale, însă procentul românilor care îşi doresc acest lucru este semnificativ mai mic decât media europeană, se arată într-un sondaj Eurobarometru. 

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28