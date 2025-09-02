Kim Jong Un a ajuns în China într-un tren blindat. Prima dată în 66 de ani, un președinte nord-coreean la parada chineză

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marți în capitala Chinei, Beijing, unde va participa la o paradă militară.

La parada de miercuri, dedicată „Zilei Victoriei”, Kim se va întâlni cu președintele Chinei, Xi Jinping, cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, și cu alți lideri mondiali, aceasta fiind prima sa întâlnire internațională multilaterală.

Kim a trecut marți granița cu China la bordul trenului său blindat, care se spune că include un restaurant care servește vinuri franțuzești fine și diverse preparate, precum homarul proaspăt, potrivit BBC News.

Kim a părăsit Phenianul luni, dar trenul s-a deplasat încet, din cauza măsurilor stricte de securitate.

Participarea lui Kim marchează prima dată când un lider nord-coreean participă la o paradă militară chineză din 1959. El se va alătura altor 26 de șefi de stat, printre care liderii din Myanmar, Iran și Cuba, care vor fi prezenți la eveniment.

Participarea sa reprezintă o schimbare față de ultima paradă de Ziua Victoriei din China, din 2015, când Phenianul a trimis pe unul dintre cei mai înalți oficiali ai săi, Choe Ryong-hae.

Liderul Coreei de Nord călătorește rar în străinătate, contactele sale recente cu liderii mondiali limitându-se la Putin, pe care l-a întâlnit de două ori de la invazia Rusiei în Ucraina.

Ultima sa vizită la Beijing a avut loc în 2019, cu ocazia unui eveniment care marca 70 de ani de relații diplomatice între cele două țări. Și în acea călătorie s-a deplasat cu trenul.

Tradiția de a călători cu trenul a fost începută de bunicul lui Kim, Kim Il Sung, care a făcut propriile călătorii cu trenul în Vietnam și Europa de Est.

Tatăl lui Kim, Kim Jong Il, călătorea cu trenul, deoarece se pare că îi era frică să zboare.

Potrivit unui canal de știri sud-coreean, trenul blindat are aproximativ 90 de vagoane, inclusiv săli de conferințe, săli de audiență și dormitoare.

Zeci de mii de militari vor defila în formație prin istorica Piață Tiananmen din Beijing în ziua paradei, care va marca cea de-a 80-a aniversare a capitulării oficiale a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial și sfârșitul conflictului.

Parada de 70 de minute va prezenta probabil cele mai noi arme ale Chinei, inclusiv sute de avioane, tancuri și sisteme anti-drone - fiind pentru prima dată când noua structură a forțelor militare este prezentată în întregime într-o paradă.

Majoritatea liderilor occidentali nu sunt așteptați să participe la paradă, din cauza opoziției lor față de invazia Rusiei în Ucraina, care a dus la sancțiuni împotriva regimului lui Putin.

Însă la paradă vor participa lideri din Indonezia, Malaezia, Myanmar și Vietnam - o dovadă suplimentară a eforturilor concertate ale Beijingului de a consolida relațiile cu țările vecine din Asia de Sud-Est.

Doar un singur lider al UE va participa - prim-ministrul slovac Robert Fico - în timp ce Bulgaria și Ungaria vor trimite reprezentanți.

