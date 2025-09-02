Kim Jong Un a ajuns în China într-un tren blindat. Prima dată în 66 de ani, un președinte nord-coreean la parada chineză

Stiri externe
02-09-2025 | 14:53
Kim Jong Un, tren
KCNA

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marți în capitala Chinei, Beijing, unde va participa la o paradă militară.

autor
Cristian Matei

La parada de miercuri, dedicată „Zilei Victoriei”, Kim se va întâlni cu președintele Chinei, Xi Jinping, cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, și cu alți lideri mondiali, aceasta fiind prima sa întâlnire internațională multilaterală.

Kim a trecut marți granița cu China la bordul trenului său blindat, care se spune că include un restaurant care servește vinuri franțuzești fine și diverse preparate, precum homarul proaspăt, potrivit BBC News.

Kim a părăsit Phenianul luni, dar trenul s-a deplasat încet, din cauza măsurilor stricte de securitate.

Participarea lui Kim marchează prima dată când un lider nord-coreean participă la o paradă militară chineză din 1959. El se va alătura altor 26 de șefi de stat, printre care liderii din Myanmar, Iran și Cuba, care vor fi prezenți la eveniment.

Citește și
parada china
Putere și un strop de paranoia: China se pregătește să găzduiască o mare paradă militară

Participarea sa reprezintă o schimbare față de ultima paradă de Ziua Victoriei din China, din 2015, când Phenianul a trimis pe unul dintre cei mai înalți oficiali ai săi, Choe Ryong-hae.

Liderul Coreei de Nord călătorește rar în străinătate, contactele sale recente cu liderii mondiali limitându-se la Putin, pe care l-a întâlnit de două ori de la invazia Rusiei în Ucraina.

Ultima sa vizită la Beijing a avut loc în 2019, cu ocazia unui eveniment care marca 70 de ani de relații diplomatice între cele două țări. Și în acea călătorie s-a deplasat cu trenul.

Tradiția de a călători cu trenul a fost începută de bunicul lui Kim, Kim Il Sung, care a făcut propriile călătorii cu trenul în Vietnam și Europa de Est.

Tatăl lui Kim, Kim Jong Il, călătorea cu trenul, deoarece se pare că îi era frică să zboare.

Potrivit unui canal de știri sud-coreean, trenul blindat are aproximativ 90 de vagoane, inclusiv săli de conferințe, săli de audiență și dormitoare.

Zeci de mii de militari vor defila în formație prin istorica Piață Tiananmen din Beijing în ziua paradei, care va marca cea de-a 80-a aniversare a capitulării oficiale a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial și sfârșitul conflictului.

Parada de 70 de minute va prezenta probabil cele mai noi arme ale Chinei, inclusiv sute de avioane, tancuri și sisteme anti-drone - fiind pentru prima dată când noua structură a forțelor militare este prezentată în întregime într-o paradă.

Majoritatea liderilor occidentali nu sunt așteptați să participe la paradă, din cauza opoziției lor față de invazia Rusiei în Ucraina, care a dus la sancțiuni împotriva regimului lui Putin.

Însă la paradă vor participa lideri din Indonezia, Malaezia, Myanmar și Vietnam - o dovadă suplimentară a eforturilor concertate ale Beijingului de a consolida relațiile cu țările vecine din Asia de Sud-Est.

Doar un singur lider al UE va participa - prim-ministrul slovac Robert Fico - în timp ce Bulgaria și Ungaria vor trimite reprezentanți.

Motivul pentru care un pasager beat a devenit agresiv cu însoțitorii de bord într-un zbor spre România. A fost amendat

Sursa: BBC

Etichete: parada, coreea de nord, China, kim jong-un,

Dată publicare: 02-09-2025 14:37

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“
NEWS ALERT Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“
Citește și...
Trump numește relația comercială India-SUA „un dezastru complet unilateral” după vizita lui Modi în China
Stiri externe
Trump numește relația comercială India-SUA „un dezastru complet unilateral” după vizita lui Modi în China

Președintele american Donald Trump și-a intensificat luni criticile la adresa Indiei, descriind relațiile comerciale cu această țară drept „un dezastru complet unilateral!”, după ce premierul indian Narendra Modi a vizitat China, scrie CNBC.

Putere și un strop de paranoia: China se pregătește să găzduiască o mare paradă militară
Stiri externe
Putere și un strop de paranoia: China se pregătește să găzduiască o mare paradă militară

Scena este pregătită în inima Beijingului pentru o demonstrație grandioasă de forță și putere militară, coregrafiată de președintele Xi Jinping, scrie BBC

Vladimir Putin și Xi Jinping propun o nouă ordine globală la summitul din China. Ce avertizează analiștii | GALERIE FOTO
Stiri externe
Vladimir Putin și Xi Jinping propun o nouă ordine globală la summitul din China. Ce avertizează analiștii | GALERIE FOTO

La summitul din China, Vladimir Putin și Xi Jinping și-au prezentat viziunea comună pentru o nouă ordine economică și securitate globală. Analiștii susțin că reprezintă o provocare directă pentru Statele Unite.

Kim Jong-Un s-a îmbarcat spre China, în trenul său blindat cu 90 de vagoane. Are vinuri franțuzești la bord
Stiri externe
Kim Jong-Un s-a îmbarcat spre China, în trenul său blindat cu 90 de vagoane. Are vinuri franțuzești la bord

Kim Jong Un a părăsit Phenian-ul spre China, unde va participa la mega-parada militară din capitala Beijing. Liderul nord-coreean călătorește cu trenul său blindat, ultra-luxos.

Recomandări
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%
Stiri Politice
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

Guvernul a prezentat, marți, o simulare de calcul privind reducerea numărului de posturi din administrația publică locală, care are drept scop scăderea cheltuielilor din aparatul de stat.

Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală
Stiri actuale
Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală

Organizațiile studențești se alătură protestului din 8 septembrie al sindicatelor din învățământ, și își exprimă nemulțumirea față de măsurile de austeritate care vizează sistemul educațional.

Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare. Contextul: tensiunile privind reforma administrației locale
Stiri Politice
Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare. Contextul: tensiunile privind reforma administrației locale

Președintele Nicușor Dan urmează să aibă marți, la ora 12:00, o întrevedere cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, potrivit declarațiilor făcute de liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 02 Septembrie 2025

03:23:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28