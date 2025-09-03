China și-a prezentat în premieră arsenalul nuclear: ”Atu strategic pentru apărarea demnității țării”. Imagini care dau fiori

Stiri externe
03-09-2025 | 11:01
×
Codul embed a fost copiat

China și-a prezentat pentru prima dată întregul arsenal nuclear - terestru, aerian și naval, la cea mai mare paradă militară din istoria sa. Tot în premieră au fost prezentate avioanele sale invizibile pentru radar J-20S și J-35.

autor
Cristian Anton

China și-a prezentat pentru prima dată întregul arsenal nuclear – terestru, aerian și naval, la cea mai mare paradă din istoria sa, organizată la Beijing la comemorarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025
arme parada beijing 2025 arme parada beijing 2025

Tot în premieră, China și-a prezentat noile avioane stealth J-20S și J-35, dar și armele sale cu laser, dronele, precum și o serie de noi rachete balistice intercontinentale.

Potrivit televiziunii de stat chineze, ”la parada militară au participat 23 de formații de echipamente, iar formaţia de rachete nucleare incluzând diverse tipuri de rachete:

Citește și
adrian nastase
Adrian Năstase, prezent în China, pentru parada militară. Fostul premier, alături de Xi Jinping, Putin și Kim Jong-Un

• racheta cu rază lungă de acțiune și bază aeriană Jinglei-1;

• racheta intercontinentală lansată de pe submarin Julang-3;

• racheta intercontinentală cu bază la sol Dongfeng-61;

• racheta intercontinentală cu bază la sol de tip nou Dongfeng-31”.

Este prima dată când China prezintă simultan forțele sale nucleare strategice terestre, navale și aeriene "trei-în-unu" ale Armatei Populare de Eliberare, demonstrând un "atu" strategic pentru protejarea suveranității naționale și apărarea demnității țării”, informează triumfătoare CGTN.

Avioanele J-16D, J-20, J-35A, J-20S și J-20A au evoluat în două formații triunghiulare, cu mai multe aparate invizibile lansate în premieră. Această demonstrație evidențiază hotărârea forțelor aeriene chineze de a apăra cu fermitate spațiul aerian al țării”, a mai raportat televiziunea chineză de stat.

”Factor de descurajare strategic”

Armele nucleare au fost remarcate și de BBC, unde au fost analizate de expertul militar Alexander Neill:

Am observat DF-5C, o nouă variantă a rachetei balistice intercontinentale (ICBM) nucleare Dongfeng-5 din China. Această rachetă intercontinentală are o rază de acțiune mai mare și poate transporta mai multe focoase - până la 12 - cu o singură rachetă. Este o rachetă nucleară în două etape care folosește combustibil lichid, ceea ce înseamnă că traiectoria sa este propulsată de două etape consecutive de rachetă, fiecare cu propriul motor. DF-5C este bazată pe siloz, ceea ce înseamnă că este lansată dintr-o instalație săpată adânc în pământ și este menită să fie un factor de descurajare strategic”.

Dongfeng-61 este o rachetă platformă concepută pentru a intra pe orbită parțială și a lansa o armă hipersonică. De asemenea, ceea ce o face interesantă este faptul că este o rachetă rutieră, iar un avantaj cheie este agilitatea sa, mai spune analistul în apărare Alexander Neill.

Împreună cu un sistem de transport-erector-lansator (TEL), poate fi ușor ascunsă, poate fi alimentată și desfășurată relativ rapid. De asemenea, poate fi lansată dintr-o varietate de locații diferite - ceea ce înseamnă că va ține inamicul în suspans.

Până acum am identificat diverse rachete cu rază scurtă și medie de acțiune, sisteme de lansare multiplă de rachete și vehicule aeriene de luptă fără pilot, altfel cunoscute sub numele de drone stealth. De asemenea, am văzut vehicule hipersonice de planare, racheta de croazieră antinavă YJ-21 și racheta balistică lansată de submarin JL-3”, a mai explicat expertul BBC.

Cea mai mare paradă militară din istoria Chinei a fost urmărită de peste 50.000 de oameni atent instruiți, iar alături de președintele Xi Jinping s-au aflat tot timpul președintele rus Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.

La poza de grup, în spatele lui Xi și a paria Putin și Kim Jong Un s-au afișat cu mândrie foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă. 

Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: parada, drone, China, arme, arsenal nuclear, rachete, laser, parada militara,

Dată publicare: 03-09-2025 10:26

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un
Stiri externe
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un

Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de la Beijing care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

Adrian Năstase, prezent în China, pentru parada militară. Fostul premier, alături de Xi Jinping, Putin și Kim Jong-Un
Stiri actuale
Adrian Năstase, prezent în China, pentru parada militară. Fostul premier, alături de Xi Jinping, Putin și Kim Jong-Un

Adrian Năstase, fost premier PSD, se află în China pentru summitul organizat de guvernul de la Beijing, la care participă și liderii Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Kim Jong Un a ajuns în China într-un tren blindat. Primul președinte nord-coreean la parada chineză, după 66 de ani
Stiri externe
Kim Jong Un a ajuns în China într-un tren blindat. Primul președinte nord-coreean la parada chineză, după 66 de ani

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marți în capitala Chinei, Beijing, unde va participa la o paradă militară.

Recomandări
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un
Stiri externe
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un

Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de la Beijing care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

LIVE, ora 11.00. Președintele Nicușor Dan, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
Stiri Politice
LIVE, ora 11.00. Președintele Nicușor Dan, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

Președintele Nicușor Dan va fi prezent, astăzi, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de Retehnologizare a Unității 1.

 

Evaziune fiscală uriașă: DNA investighează un prejudiciu de 90 milioane lei, percheziții în 9 județe
Stiri actuale
Evaziune fiscală uriașă: DNA investighează un prejudiciu de 90 milioane lei, percheziții în 9 județe

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, 47 de percheziţii într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de euro, au precizat, surse judiciare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28