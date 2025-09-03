China și-a prezentat în premieră arsenalul nuclear: ”Atu strategic pentru apărarea demnității țării”. Imagini care dau fiori

China și-a prezentat pentru prima dată întregul arsenal nuclear - terestru, aerian și naval, la cea mai mare paradă militară din istoria sa. Tot în premieră au fost prezentate avioanele sale invizibile pentru radar J-20S și J-35.

China și-a prezentat pentru prima dată întregul arsenal nuclear – terestru, aerian și naval, la cea mai mare paradă din istoria sa, organizată la Beijing la comemorarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Tot în premieră, China și-a prezentat noile avioane stealth J-20S și J-35, dar și armele sale cu laser, dronele, precum și o serie de noi rachete balistice intercontinentale.

Potrivit televiziunii de stat chineze, ”la parada militară au participat 23 de formații de echipamente, iar formaţia de rachete nucleare incluzând diverse tipuri de rachete:

• racheta cu rază lungă de acțiune și bază aeriană Jinglei-1;

• racheta intercontinentală lansată de pe submarin Julang-3;

• racheta intercontinentală cu bază la sol Dongfeng-61;

• racheta intercontinentală cu bază la sol de tip nou Dongfeng-31”.

”Este prima dată când China prezintă simultan forțele sale nucleare strategice terestre, navale și aeriene "trei-în-unu" ale Armatei Populare de Eliberare, demonstrând un "atu" strategic pentru protejarea suveranității naționale și apărarea demnității țării”, informează triumfătoare CGTN.

”Avioanele J-16D, J-20, J-35A, J-20S și J-20A au evoluat în două formații triunghiulare, cu mai multe aparate invizibile lansate în premieră. Această demonstrație evidențiază hotărârea forțelor aeriene chineze de a apăra cu fermitate spațiul aerian al țării”, a mai raportat televiziunea chineză de stat.

”Factor de descurajare strategic”

Armele nucleare au fost remarcate și de BBC, unde au fost analizate de expertul militar Alexander Neill:

”Am observat DF-5C, o nouă variantă a rachetei balistice intercontinentale (ICBM) nucleare Dongfeng-5 din China. Această rachetă intercontinentală are o rază de acțiune mai mare și poate transporta mai multe focoase - până la 12 - cu o singură rachetă. Este o rachetă nucleară în două etape care folosește combustibil lichid, ceea ce înseamnă că traiectoria sa este propulsată de două etape consecutive de rachetă, fiecare cu propriul motor. DF-5C este bazată pe siloz, ceea ce înseamnă că este lansată dintr-o instalație săpată adânc în pământ și este menită să fie un factor de descurajare strategic”.

Dongfeng-61 este o rachetă platformă concepută pentru a intra pe orbită parțială și a lansa o armă hipersonică. De asemenea, ceea ce o face interesantă este faptul că este o rachetă rutieră, iar un avantaj cheie este agilitatea sa, mai spune analistul în apărare Alexander Neill.

Împreună cu un sistem de transport-erector-lansator (TEL), poate fi ușor ascunsă, poate fi alimentată și desfășurată relativ rapid. De asemenea, poate fi lansată dintr-o varietate de locații diferite - ceea ce înseamnă că va ține inamicul în suspans.

”Până acum am identificat diverse rachete cu rază scurtă și medie de acțiune, sisteme de lansare multiplă de rachete și vehicule aeriene de luptă fără pilot, altfel cunoscute sub numele de drone stealth. De asemenea, am văzut vehicule hipersonice de planare, racheta de croazieră antinavă YJ-21 și racheta balistică lansată de submarin JL-3”, a mai explicat expertul BBC.

Cea mai mare paradă militară din istoria Chinei a fost urmărită de peste 50.000 de oameni atent instruiți, iar alături de președintele Xi Jinping s-au aflat tot timpul președintele rus Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.

La poza de grup, în spatele lui Xi și a paria Putin și Kim Jong Un s-au afișat cu mândrie foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

