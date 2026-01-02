Motivul neașteptat pentru care premierul Japoniei a cerut să fie construite mai multe toalete în clădirea parlamentului

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, se numără printre cele aproximativ 60 de parlamentari care solicită mai multe toalete pentru femei în clădirea parlamentului, pentru a se potrivi cu reprezentarea lor tot mai mare în legislativ.

Sanae Takaichi, noul premier al Japoniei, a cerut să fie construite mai multe toalete pentru femei în clădirea parlamentului nipon, scrie BBC.

Un număr record de 73 de femei au fost alese în Camera Inferioară, cu 465 de locuri, în octombrie 2024, depășind recordul anterior de 54 din 2009.

O parlamentară din opoziție, Yasuko Komiyama, a declarat că există adesea „cozi lungi în fața toaletei... înainte de începerea sesiunilor plenare” și a citat o altă parlamentară care a spus că „a renunțat” să mai meargă la toaletă înainte de începerea unei sesiuni.

Există o toaletă pentru femei cu două cabine lângă sala plenară, deși întreaga clădire are nouă toalete pentru femei cu 22 de cabine.

Există un total de 12 toalete pentru bărbați cu 67 de cabine și pisoare în întreaga clădire, potrivit relatărilor din presa locală.

Situația actuală este „adesea incomodă” deoarece personalul feminin și vizitatorii împart și toaletele, a declarat Komiyama din partea Partidului Constituțional Democrat, de opoziție.

Clădirea parlamentului japonez a fost construită în 1936

„Vreau să-mi ridic vocea și să mă pregătesc pentru ziua în care femeile vor deține peste 30% din [locurile parlamentare] în viitor”, a scris ea într-o postare pe Facebook.

Clădirea parlamentului japonez a fost construită în 1936, cu un deceniu înainte ca femeile să primească dreptul de vot în 1945. Primele femei au fost numite în parlament în 1946.

Clădirea parlamentului este o structură extinsă cu trei etaje, cu o porțiune centrală înaltă de nouă etaje. Clădirea ocupă 13.356 143.800 de metri pătrați, echivalentul a aproximativ două terenuri de fotbal, cu o suprafață totală de 53.464 de metri pătrați.

„Dacă administrația este serioasă în promovarea emancipării femeilor, cred că putem conta pe înțelegerea și cooperarea lor”, a declarat Komiyama, potrivit presei japoneze.

Președintele comisiei Camerei Inferioare, Yasukazu Hamada, „și-a exprimat disponibilitatea” de a lua în considerare propunerea privind mai multe toalete pentru femei, se arată într-un raport Asahi Shimbun.

Guvernul japonez a stabilit anterior un obiectiv ca 30% din rolurile de conducere din toate sectoarele societății să fie ocupate de femei până în 2020, dar la sfârșitul acelui an, termenul a fost amânat discret cu un deceniu.

Premierul Takaichi a numit doar 2 femei în cabinetul său

Femeile dețin în prezent aproape 16% din locurile din Camera Inferioară și aproximativ o treime – sau 42 din 125 de locuri – în Camera Superioară.

Takaichi, care a devenit prima femeie lider a Japoniei în octombrie anul trecut, se angajase să ridice reprezentarea femeilor în cabinetul său la niveluri comparabile cu cele din țările nordice, care dețin locurile de top în ceea ce privește conducerea feminină.

Dar ea a numit doar alte două femei în cabinetul său format din 19 membri.

În Japonia, lipsa toaletelor pentru femei se extinde dincolo de camera legislativă.

Cozile lungi în fața toaletelor publice pentru femei sunt o imagine comună la nivel național.

Fostul prim-ministru Shigeru Ishiba a declarat că guvernul său va analiza „îmbunătățirea facilităților toaletelor pentru femei” pentru a face din Japonia o societate în care „femeile își pot trăi viața cu liniște sufletească”.

