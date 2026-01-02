Motivul neașteptat pentru care premierul Japoniei a cerut să fie construite mai multe toalete în clădirea parlamentului

Stiri externe
02-01-2026 | 15:57
Sanae Takaichi
IMAGO

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, se numără printre cele aproximativ 60 de parlamentari care solicită mai multe toalete pentru femei în clădirea parlamentului, pentru a se potrivi cu reprezentarea lor tot mai mare în legislativ.

 

autor
Cristian Anton

Sanae Takaichi, noul premier al Japoniei, a cerut să fie construite mai multe toalete pentru femei în clădirea parlamentului nipon, scrie BBC

Un număr record de 73 de femei au fost alese în Camera Inferioară, cu 465 de locuri, în octombrie 2024, depășind recordul anterior de 54 din 2009.

O parlamentară din opoziție, Yasuko Komiyama, a declarat că există adesea „cozi lungi în fața toaletei... înainte de începerea sesiunilor plenare” și a citat o altă parlamentară care a spus că „a renunțat” să mai meargă la toaletă înainte de începerea unei sesiuni.

Există o toaletă pentru femei cu două cabine lângă sala plenară, deși întreaga clădire are nouă toalete pentru femei cu 22 de cabine.

Citește și
Sanae Takaichi
Noul premier al Japoniei vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. De ce ar fi un summit fără precedent

Există un total de 12 toalete pentru bărbați cu 67 de cabine și pisoare în întreaga clădire, potrivit relatărilor din presa locală.

Situația actuală este „adesea incomodă” deoarece personalul feminin și vizitatorii împart și toaletele, a declarat Komiyama din partea Partidului Constituțional Democrat, de opoziție.

Clădirea parlamentului japonez a fost construită în 1936

Vreau să-mi ridic vocea și să mă pregătesc pentru ziua în care femeile vor deține peste 30% din [locurile parlamentare] în viitor”, a scris ea într-o postare pe Facebook.

Clădirea parlamentului japonez a fost construită în 1936, cu un deceniu înainte ca femeile să primească dreptul de vot în 1945. Primele femei au fost numite în parlament în 1946.

Clădirea parlamentului este o structură extinsă cu trei etaje, cu o porțiune centrală înaltă de nouă etaje. Clădirea ocupă 13.356 143.800 de metri pătrați, echivalentul a aproximativ două terenuri de fotbal, cu o suprafață totală de 53.464 de metri pătrați.

Dacă administrația este serioasă în promovarea emancipării femeilor, cred că putem conta pe înțelegerea și cooperarea lor”, a declarat Komiyama, potrivit presei japoneze.

Președintele comisiei Camerei Inferioare, Yasukazu Hamada, „și-a exprimat disponibilitatea” de a lua în considerare propunerea privind mai multe toalete pentru femei, se arată într-un raport Asahi Shimbun.

Guvernul japonez a stabilit anterior un obiectiv ca 30% din rolurile de conducere din toate sectoarele societății să fie ocupate de femei până în 2020, dar la sfârșitul acelui an, termenul a fost amânat discret cu un deceniu.

Premierul Takaichi a numit doar 2 femei în cabinetul său

Femeile dețin în prezent aproape 16% din locurile din Camera Inferioară și aproximativ o treime – sau 42 din 125 de locuri – în Camera Superioară.

Takaichi, care a devenit prima femeie lider a Japoniei în octombrie anul trecut, se angajase să ridice reprezentarea femeilor în cabinetul său la niveluri comparabile cu cele din țările nordice, care dețin locurile de top în ceea ce privește conducerea feminină.

Dar ea a numit doar alte două femei în cabinetul său format din 19 membri.

În Japonia, lipsa toaletelor pentru femei se extinde dincolo de camera legislativă.

Cozile lungi în fața toaletelor publice pentru femei sunt o imagine comună la nivel național.

Fostul prim-ministru Shigeru Ishiba a declarat că guvernul său va analiza „îmbunătățirea facilităților toaletelor pentru femei” pentru a face din Japonia o societate în care „femeile își pot trăi viața cu liniște sufletească”.

Cum s-a sărbătorit Revelionul în lume. 2026, întâmpinat cu artificii impresionante în cele mai mari orașe

Sursa: StirilePROTV

Etichete: japonia, Parlament, toalete, femei, Sanae Takaichi ,

Dată publicare: 02-01-2026 15:57

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
Premierul Japoniei și-a stabilit reședința oficială într-o casă despre care se spune că e bântuită. Legendă sinistră
Stiri externe
Premierul Japoniei și-a stabilit reședința oficială într-o casă despre care se spune că e bântuită. Legendă sinistră

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi ar putea avea insomnii acum, după ce s-a mutat în reşedinţa oficială asociată biroului său, unde se zvoneşte că bântuie fantomele soldaţilor din secolul trecut, transmite marţi AFP.

 

Noul premier al Japoniei vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. De ce ar fi un summit fără precedent
Stiri externe
Noul premier al Japoniei vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. De ce ar fi un summit fără precedent

Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că doreşte să organizeze un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un - ceva ce niciun lider japonez nu a mai făcut de peste 20 de ani, relatează CNN.

Noua șefă a guvernului nipon a vorbit cu Trump. Cum l-a numit Sanae Takaichi pe președintele american
Stiri externe
Noua șefă a guvernului nipon a vorbit cu Trump. Cum l-a numit Sanae Takaichi pe președintele american

Noua şefă a guvernului nipon Sanae Takaichi a declarat sâmbătă că a avut o conversaţie "bună şi sinceră" cu Donald Trump, în contextul în care preşedintele american începe duminică un turneu în Asia, relatează AFP.

 

Japonia va avea prima femeie prim-ministru al țării. Cine este Sanae Takaichi, noua șefă a executivului de la Tokyo
Stiri externe
Japonia va avea prima femeie prim-ministru al țării. Cine este Sanae Takaichi, noua șefă a executivului de la Tokyo

Premieră istorică. Japonia va avea prima femeie care va ocupa poziția de premier. Sanae Takaichi a adunat voturile necesare în cele două camere ale Parlamentului.

Posibilul viitor premier al Japoniei, Sanae Takaichi, este fan heavy-metal. S-a căsătorit fără să iasă la vreo întâlnire
Stiri externe
Posibilul viitor premier al Japoniei, Sanae Takaichi, este fan heavy-metal. S-a căsătorit fără să iasă la vreo întâlnire

Sanae Takaichi a fost aleasă recent să conducă Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia. Politiciana în vârstă de 64 de ani a iubit heavy metalul aproape toată viaţa.

Recomandări
Un cetățean român, posibil dispărut în urma catastrofei din Elveția. Anunțul făcut de MAE
Stiri actuale
Un cetățean român, posibil dispărut în urma catastrofei din Elveția. Anunțul făcut de MAE

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, vineri, că este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana, iar reprezentanții consulari acordă asistența necesară.

Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada
Vremea
Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada

Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară.

VIDEO. Avalanșă de proporții la Bâlea Lac. Cum au declanșat-o doi schiori
Stiri actuale
VIDEO. Avalanșă de proporții la Bâlea Lac. Cum au declanșat-o doi schiori

O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28