Laura Cosoi este din nou însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară. VIDEO
Laura Cosoi a făcut un anunț emoționant pe rețelele de socializare. Actrița a dezvăluit că este din nou însărcinată și că urmează să aducă pe lume cel de-al cincilea copil.
Vestea a fost dată prin intermediul unui video postat pe Instagram, care a stârnit rapid valuri de reacții din partea fanilor și a urmăritorilor săi.
În scurt timp, secțiunea de comentarii a fost „inundată” de mesaje pline de gânduri bune.
„Wow! Felicitări! Mare binecuvântare!”, a scris o internaută, în timp ce o alta i-a transmis: „Felicitări! Sarcină ușoară, Lăurici!”.
Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au până-n prezent patru copii și formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc.
Cei doi s-au căsătorit în anul 2015.
Anunțul actriței a fost primit cu mult entuziasm de comunitatea sa online, fanii fiind încântați de vestea că familia se va mări din nou.
Sursa: StirilePROTV
02-01-2026 16:18