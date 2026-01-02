Laura Cosoi este din nou însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară. VIDEO

Laura Cosoi a făcut un anunț emoționant pe rețelele de socializare. Actrița a dezvăluit că este din nou însărcinată și că urmează să aducă pe lume cel de-al cincilea copil.

Vestea a fost dată prin intermediul unui video postat pe Instagram, care a stârnit rapid valuri de reacții din partea fanilor și a urmăritorilor săi.

În scurt timp, secțiunea de comentarii a fost „inundată” de mesaje pline de gânduri bune.

„Wow! Felicitări! Mare binecuvântare!”, a scris o internaută, în timp ce o alta i-a transmis: „Felicitări! Sarcină ușoară, Lăurici!”.

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au până-n prezent patru copii și formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc.

Cei doi s-au căsătorit în anul 2015.

Anunțul actriței a fost primit cu mult entuziasm de comunitatea sa online, fanii fiind încântați de vestea că familia se va mări din nou.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













