Laura Cosoi este din nou însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară. VIDEO

Stiri Mondene
02-01-2026 | 16:18
Laura Cosoi
Facebook / Laura Cosoi

Laura Cosoi a făcut un anunț emoționant pe rețelele de socializare. Actrița a dezvăluit că este din nou însărcinată și că urmează să aducă pe lume cel de-al cincilea copil.

autor
Claudia Alionescu

Vestea a fost dată prin intermediul unui video postat pe Instagram, care a stârnit rapid valuri de reacții din partea fanilor și a urmăritorilor săi.

În scurt timp, secțiunea de comentarii a fost „inundată” de mesaje pline de gânduri bune.

Wow! Felicitări! Mare binecuvântare!”, a scris o internaută, în timp ce o alta i-a transmis: „Felicitări! Sarcină ușoară, Lăurici!”.

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au până-n prezent patru copii și formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc.

Cei doi s-au căsătorit în anul 2015.

Anunțul actriței a fost primit cu mult entuziasm de comunitatea sa online, fanii fiind încântați de vestea că familia se va mări din nou.

Sursa: StirilePROTV

gravida, instagram, laura cosoi, veste

Dată publicare: 02-01-2026 16:18

