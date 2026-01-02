Un cetățean român, posibil dispărut în urma catastrofei din Elveția. Anunțul făcut de MAE

Stiri actuale
02-01-2026 | 15:32
tragedie crans montana
AFP

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, vineri, că este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana, iar reprezentanții consulari acordă asistența necesară.

autor
Alexandru Toader,  Daniel Nițoiu

„MAE este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în incendiu și colegii consuli oferă asistența necesară. Vom face precizări”, a transmis ministerul.

Autorităţile elveţiene au declarat că aproximativ 40 de persoane au murit şi peste 115 au fost rănite în incendiu. Autorităţile au avertizat că identificarea victimelor sau stabilirea unui număr definitiv de morţi ar putea dura mult timp, deoarece multe dintre cadavre au suferit arsuri grave.

Totodată, autorităţile din Elveția nu se pronunţă pentru moment asupra cauzelor precise ale incendiului. Mai mulţi martori ai tragediei au declarat însă că au văzut lumânări de tip artificii fixate pe sticle fluturate de o persoană aşezată pe umerii altei persoane - unii spun că erau angajaţi ai barului. Aceste materiale pirotehnice ar fi putut provoca incendiul atingând tavanul.

„În legătură cu incendiul produs în Elveția, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului. Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial.

Citește și
tragedie crans montana
Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”

Totodată, România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate. În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale sunt pregătite să ofere sprijin, inclusiv pentru eventuale zboruri medicale specializate, la solicitarea părții elvețiene.

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Berna, continuă să monitorizeze situația cu prioritate”, se arată în comunicatul MAE.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: roman, MAE, elvetia, tragedie,

Dată publicare: 02-01-2026 15:18

Articol recomandat de sport.ro
O personalitate celebră, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem șocați”
O personalitate celebră, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem șocați”
Citește și...
Avertisment în România după tragedia din Elveția. Șeful DSU: Folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect
Stiri actuale
Avertisment în România după tragedia din Elveția. Șeful DSU: Folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirmă că, în urma incendiului din Elveţia în care zeci de oameni au murit, ”trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”.

Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”
Stiri externe
Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”

Elveția este în stare de șoc după tragedia din stațiunea Crans-Montana, petrecută în noaptea de Revelion. Un incendiu devastator, izbucnit într-un bar, a provocat haos și pierderi uriașe de vieți.

Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE. Pacienții cu răni grave sunt trimiși în străinătate
Stiri externe
Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE. Pacienții cu răni grave sunt trimiși în străinătate

Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE, a anunţat joi seara preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după catastrofa de Anul Nou cu cel puţin 40 de morţi şi 115 răniţi, mulţi dintre ei suferind arsuri grave, scrie Le Figaro.

Recomandări
Planul Rusiei după așa-zisul atac asupra reședinței lui Putin. Kremlinul ar fi pregătit o „provocare majoră, cu victime”
Stiri externe
Planul Rusiei după așa-zisul atac asupra reședinței lui Putin. Kremlinul ar fi pregătit o „provocare majoră, cu victime”

Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SZR) a declarat că Rusia pregătește o provocare de amploare cu „victime umane” pe 7 ianuarie sau cu o zi înainte, cu scopul de a perturba negocierile de pace mediate de SUA.

Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada
Vremea
Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada

Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară.

VIDEO. Avalanșă de proporții la Bâlea Lac. Cum au declanșat-o doi schiori
Stiri actuale
VIDEO. Avalanșă de proporții la Bâlea Lac. Cum au declanșat-o doi schiori

O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28