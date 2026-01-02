Un cetățean român, posibil dispărut în urma catastrofei din Elveția. Anunțul făcut de MAE

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, vineri, că este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana, iar reprezentanții consulari acordă asistența necesară.

„MAE este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în incendiu și colegii consuli oferă asistența necesară. Vom face precizări”, a transmis ministerul.

Autorităţile elveţiene au declarat că aproximativ 40 de persoane au murit şi peste 115 au fost rănite în incendiu. Autorităţile au avertizat că identificarea victimelor sau stabilirea unui număr definitiv de morţi ar putea dura mult timp, deoarece multe dintre cadavre au suferit arsuri grave.

Totodată, autorităţile din Elveția nu se pronunţă pentru moment asupra cauzelor precise ale incendiului. Mai mulţi martori ai tragediei au declarat însă că au văzut lumânări de tip artificii fixate pe sticle fluturate de o persoană aşezată pe umerii altei persoane - unii spun că erau angajaţi ai barului. Aceste materiale pirotehnice ar fi putut provoca incendiul atingând tavanul.

„În legătură cu incendiul produs în Elveția, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului. Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial.

Totodată, România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate. În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale sunt pregătite să ofere sprijin, inclusiv pentru eventuale zboruri medicale specializate, la solicitarea părții elvețiene.

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Berna, continuă să monitorizeze situația cu prioritate”, se arată în comunicatul MAE.

