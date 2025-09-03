Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | FOTO

Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de la Beijing care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

"Renaşterea naţiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii şi dezvoltării omenirii va triumfa cu siguranţă", a afirmat el.

"Astăzi, omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau război, dialog sau confruntare", a adăugat Xi.

China organizează miercuri cea mai mare paradă militară din istoria sa, pentru a-şi demonstra puterea de foc şi influenţa geopolitică în creştere, în contextul în care preşedintele Xi Jinping încearcă să prezinte Beijingul ca pe un custode al unei ordini internaţionale post-americane, comentează Reuters.

Liderul rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, văzuţi ca nişte paria în Occident din cauza războiului din Ucraina şi respectiv a ambiţiilor nucleare, îl flanchează pe Xi într-o reuniune fără precedent pentru a marca 80 de ani de la înfrângerea Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Spectacolul „Ziua Victoriei”, extrem de bine coregrafiat, dar în mare parte evitat de liderii occidentali, vine în contextul în care politica „America First” a preşedintelui american Donald Trump şi războaiele sale comerciale au tensionat alianţele de lungă durată ale Washingtonului.

China și Rusia anunță ”noua ordine mondială”

Peste 50.000 de spectatori care vor fi aduşi în Piaţa Tiananmen vor asista la spectacole aeriene, la defilarea plutonului Armatei Populare de Eliberare, precum şi la prezentarea echipamentelor militare de ultimă generaţie, cum ar fi rachetele hipersonice, dronele fără pilot şi tancurile echipate.

Principalele drumuri şi şcoli din Beijing au fost închise pentru parada de 70 de minute, punctul culminant al săptămânilor de pregătiri minuţioase în materie de securitate şi de repetiţii nocturne.

Xi a prezentat Al Doilea Război Mondial ca un punct de cotitură major în „marea renaştere a naţiunii chineze”, în care aceasta a depăşit umilinţa invaziei japoneze pentru a deveni o putere economică.

În cadrul discursului său principal de la ceremonie, era aşteptat ca Xi să sublinieze triumful Chinei şi al Rusiei Sovietice în înfrângerea fascismului şi rolul avut în menţinerea ordinii internaţionale postbelice.

La începutul acestei săptămâni, Xi şi-a dezvăluit viziunea asupra unei noi ordini globale la un summit regional de securitate, apelând la unitate împotriva „hegemoniei şi politicii celui mai puteric”, o aluzie la adresa Statelor Unite şi a tarifelor drastice impuse de preşedintele Donald Trump atât prietenilor, cât şi duşmanilor.

Kim Jong Un, la primul său eveniment internațional important

Putin a profitat deja de ocazie pentru a încheia acorduri energetice aprofundate cu China, în timp ce reuniunea îi oferă liderului nord-coreean Kim Jong Un ocazia de a obţine sprijin implicit pentru armele sale nucleare interzise.

Kim, aflat la primul său eveniment multilateral important, este primul lider nord-coreean care participă la o paradă militară chineză în 66 de ani.

Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării pentru acest eveniment istoric. Autorităţile locale din întreaga ţară au mobilizat zeci de mii de voluntari şi membri ai Partidului Comunist pentru a monitoriza orice semne de potenţiale tulburări înainte de paradă, arată estimările bazate pe anunţurile de recrutare online.

„Preşedintele Xi va profita de această ocazie pentru a arăta că armata îl susţine în mod clar şi fără echivoc”, a declarat Wen-Ti Sung, membru al Global China Hub din cadrul Atlantic Council.

