Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | FOTO

Stiri externe
03-09-2025 | 07:40
parada beijing 2025
IMAGO

Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de la Beijing care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

autor
Cristian Anton

"Renaşterea naţiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii şi dezvoltării omenirii va triumfa cu siguranţă", a afirmat el.

"Astăzi, omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau război, dialog sau confruntare", a adăugat Xi.

China organizează miercuri cea mai mare paradă militară din istoria sa, pentru a-şi demonstra puterea de foc şi influenţa geopolitică în creştere, în contextul în care preşedintele Xi Jinping încearcă să prezinte Beijingul ca pe un custode al unei ordini internaţionale post-americane, comentează Reuters.

