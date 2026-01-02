O mașină a căzut într-o prăpastie de aproximativ 10 metri în județul Argeș. Un minor a fost rănit

02-01-2026 | 15:24
Mașină râpă
ISU Argeş

Un autoturism a căzut într-o râpă, vineri, de pe drumul național DN 73, în comuna Dâmbovicioara, iar un minor în vârstă de 15 ani a fost rănit, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș.

Claudia Alionescu

'A fost vorba despre un autoturism căzut într-o prăpastie de aproximativ 10 metri. În interiorul vehiculului erau trei persoane, care s-au evacuat cu ajutorul participanților la trafic', a precizat sursa citată.

Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Argeș care a intervenit la fața locului a acordat asistență medicală unei persoane de aproximativ 15 ani.

Totodată, pompierii de la punctul de lucru Rucăr au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor.

Sursa: Agerpres

