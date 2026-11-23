Aceștia ajung să dețină averi impresionante exact în perioada în care unele state încearcă diferite forme de impozitare a averilor, pe fondul restrângerii clasei de mijloc și al îngrijorărilor tot mai mari privind concentrarea bogăției și a puterii.

Orașul New York urmează să introducă un impozit anual suplimentar pentru locuințele scumpe care nu reprezintă reședința principală a proprietarilor.

Washington, DC, analizează introducerea unui impozit pe veniturile din investiții pentru gospodăriile înstărite. Statul Washington va aplica, începând din 2028, primul său impozit modern pe venit pentru gospodăriile care câștigă peste un milion de dolari.

Propunerea 40 din California, cunoscută drept „taxa pe miliardari”, a fost respinsă în ziua alegerilor. Cu toate acestea, senatorul Chris Van Hollen, democrat din Maryland, a declarat pentru Politico că eșecul Propunerii 40 sugerează că un singur stat nu poate adopta o asemenea măsură de unul singur.

Un proiect de lege introdus deja atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat propune un impozit de 5% asupra averii nete a miliardarilor americani, măsură care ar putea deveni un subiect major de dispută în alegerile prezidențiale din 2028.

Respingerea Propunerii 40 și apariția bruscă a unei noi elite îmbogățite din inteligența artificială au intensificat dezbaterea națională privind modul în care ar trebui impozitați cei bogați.

Miliardarii nu au atât de mulți bani lichizi pe cât s-ar crede

„Dacă cineva are o avere de un miliard de dolari, asta nu înseamnă că are la dispoziție 50 de milioane de dolari în numerar pentru a plăti impozitul”, a declarat Anderson Lafontant, director general al Blue Zone Wealth Advisors.

Lafontant, printre ai cărui clienți se numără și angajați ai companiilor de inteligență artificială, a explicat că o mare parte din averea acestora există doar pe hârtie.

Companiile care se listează la bursă impun restricții privind momentul în care acționarii își pot vinde acțiunile după oferta publică inițială. Prin urmare, un angajat ar putea să nu dispună de prea mulți bani lichizi până când nu își vinde acțiunile.

Lafontant nu lucrează în prezent cu niciun angajat sau fondator al Anthropic.

Propunerea 40 ar fi introdus un impozit unic de 5% asupra averii nete a miliardarilor care locuiau în California la 1 ianuarie 2026, fără a include proprietățile imobiliare sau majoritatea conturilor de economii pentru pensie.

„Tocmai acesta este scopul unui impozit pe avere: să taxeze bogăția care există pe hârtie”, a declarat Tom Steyer, miliardar, activist pentru protecția climei și fost candidat la funcția de guvernator al Californiei.

El susține că o persoană ar putea contracta împrumuturi garantate cu acțiuni pentru a-și plăti impozitele.

Steyer a descris Propunerea 40 drept „imperfectă”, dar „mai bună decât nimic”.

Tensiuni între autorități și persoanele foarte bogate

Megan Lisa Jones, avocat specializat în administrarea averilor private și fiscalitate în cadrul firmei Holland & Knight, a declarat că unii dintre clienții săi au părăsit California sau au discutat despre posibilitatea de a se muta pentru a beneficia de impozite mai avantajoase și pentru a evita eventuala aplicare a Propunerii 40.

Lafontant a afirmat, de asemenea, că unii dintre clienții săi s-au mutat din motive fiscale, deși nu neapărat din cauza unui impozit pe avere.

Amândoi au precizat că persoanele foarte bogate pe care le consiliază nu au dorit să discute cu CNN.

„Unii dintre clienții mei spuneau: «Ei bine, nu pot pleca acum, dar voi pleca peste patru ani... și încă nu sunt miliardar, așa că deocamdată nu trebuie să-mi fac griji». Dar, dacă îi impozitează pe miliardari, este doar o chestiune de timp până când măsura se va extinde treptat și va ajunge să îi taxeze pe toți”, a declarat Jones.