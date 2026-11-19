Măsura vine la o zi după ce aceasta i-a oferit primarului PSD al Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, un tort de ziua de naştere, reprezentând Târgul de Crăciun din municipiu. Conducerea PNL Craiova susţine însă că sancţiunea a fost determinată de încălcarea repetată a disciplinei de partid în Consiliul Local, potrivit Agerpres.

„Biroul Politic Local al PNL Craiova a decis suspendarea din funcţiile politice a doamnei Adriana Ungureanu şi retragerea sprijinului politic în cadrul Consiliului Local. În cadrul şedinţei de astăzi, Biroul Politic Local (BPL) al Partidului Naţional Liberal - Filiala Craiova a analizat activitatea politică şi administrativă a consilierului local Adriana Ungureanu, adoptând decizia de a o suspenda din toate funcţiile politice deţinute în cadrul organizaţiei şi de a o exclude din grupul consilierilor locali ai PNL Craiova”, se menţionează într-un comunicat al PNL Craiova transmis AGERPRES.

În comunicat se mai afirmă că „această măsură a fost luată ca urmare a încălcării repetate a prevederilor Statutului Partidului Naţional Liberal, în special a articolului 13, litera f), şi a articolului 25, litera d), care reglementează obligaţiile membrilor şi ale aleşilor locali de a respecta deciziile forurilor de conducere ale partidului.

Reprezentanţii PNL Craiova susţin că Adriana Ungureanu a refuzat constant să voteze în conformitate cu poziţiile stabilite de grupul consilierilor liberali, favorizând astfel administraţia social-democrată. „Nu putem vorbi despre o opoziţie reală atunci când unii reprezentanţi ai partidului aleg, în mod repetat, să se poziţioneze în contradicţie cu propriile decizii politice şi să ofere susţinere administraţiei PSD din Craiova”, afirmă conducerea organizaţiei.

PNL Craiova subliniază că nu intenţionează să colaboreze politic cu PSD la nivel local şi că va sancţiona abaterile de la disciplina de partid. „PNL Craiova nu este şi nu va fi un partener politic al PSD şi nu va face jocurile administraţiei social-democrate”, se mai arată în comunicat.

Adriana Ungureanu, care deţine o cofetărie în Craiova şi este membră PNL de 25 de ani, i-a oferit miercuri, 18 noiembrie, primarului Lia Olguţa Vasilescu un tort decorat cu o machetă din marţipan a Târgului de Crăciun din Craiova, cu ocazia zilei de naştere a edilului.

„Fata mea a vrut să ducem un tort doamnei primar împreună cu nepoţii”

Adriana Ungureanu a declarat pentru Agerpres că nu a primit nicio înştiinţare oficială privind sancţiunea şi că intenţionează să conteste hotărârea.

„Nu ştiu nimic oficial. Sunt şocată şi contrariată de decizia colegilor mei liberali de a mă exclude din partid, după aproape 25 de ani de activitate neîntreruptă, zi şi noapte, vară şi iarnă, zeci de campanii electorale desfăşurate în noroaie, arşiţă şi ger. Am fost trup şi suflet, împreună cu întreaga familie, numeroşi prieteni şi albinuţele mele harnice, în slujba convingerilor mele liberale! M-au executat mişeleşte, pentru un motiv neîntemeiat şi exagerat: pentru că i-am dus, ca în fiecare an, doamnei primar al Craiovei un tort de ziua ei, de la cofetăria mea! Fata mea a vrut să ducem un tort doamnei primar împreună cu nepoţii. Nepoţilor mei le place foarte mult târgul şi ei sunt cei mai fericiţi să meargă să se uite la Moş Crăciun. Şi mie îmi place târgul, fiindcă şi eu sunt copil. În fiecare an i-am dus tort”, a declarat Adriana Ungureanu.

Consiliera liberală susţine că va contesta decizia.

Deşi hotărârea anunţată prevede suspendarea din funcţiile politice şi excluderea din grupul consilierilor locali liberali, comunicatul PNL Craiova nu menţionează excluderea Adrianei Ungureanu din partid. De asemenea, retragerea sprijinului politic nu echivalează automat cu pierderea mandatului de consilier local.