Înțelegerea prevede reluarea comerțului transfrontalier cu animale, plante și produse derivate, fără certificatele și controalele impuse după Brexit. În plus, sunt stabilite și anumite condiții de studiu sau muncă pentru tineri.

Înțelegerea semnată vineri seară de premierul britanic Andy Burnham, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, include relaxarea condițiilor pentru exporturile de produse alimentare britanice, mobilitatea tinerilor și cote pentru emisiile de carbon.

Concret, acordul prevede reducerea controalelor pentru majoritatea produselor de origine animală și vegetală exportate de britanici în Uniunea Europeană.

Totodată, programul pentru tineret va permite unui număr de câte 100.000 de tineri din Uniune și din Regatul Unit să locuiască în cealaltă regiune timp de până la trei ani, pentru muncă, studii sau călătorii.

Declarația comună arată că părțile vor lucra în următoarele șase luni la un „acord suplimentar" privind taxele de școlarizare.

Andy Burnham, prim-ministrul Regatului Unit: „Cred că putem spune cu toții, cu încredere, că aceasta este o zi bună pentru Marea Britanie și o zi bună pentru Europa. Astăzi, tragem linia după un deceniu de derivă și dezbinare și reluăm legăturile cu vechi prieteni”.

La rândul ei, Ursula von der Leyen, care a studiat în trecut la London School of Economics, a vorbit de o „cotitură" în relaţiile cu Londra, la zece ani după referendumul în care britanicii au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană.

„Brexitul a fost o mare greșeală”

Nic Robertson, CNN: „Mi s-a părut cu adevărat interesant faptul că, de mai multe ori — cred că am numărat de patru ori, (Ursula von der Leyen) s-a adresat cu „dragă Andy"; de asemenea, a vorbit despre beneficiile acordului, a existat așadar o notă pronunțată de optimism. Pare să fi fost o primă tatonare a terenului – „oare e caldă apa?”. Burnham crede că da”.

Tony Rutherford, proprietarul unei companii de export: „100% aș vrea să ne întoarcem în UE. Din prima zi de Brexit, totul a fost un coșmar”.

„Brexitul a fost o mare greșeală”.

„Din punct de vedere economic, suntem faliți”.

Hans Schutte, reporter RTL 4 Olanda: „În prezent, 63% dintre britanici cred că Brexitul a fost un eșec”.

De la preluarea mandatului, Andy Burnham a vorbit în mod repetat despre întoarcerea Regatului Unit în UE drept una dintre opţiunile noii relaţii pe care vrea să o lege cu Europa continentală.

Nic Robertson: „(În ultimii 10 ani), alianțele la nivel mondial s-au modificat. Rusia reprezintă o amenințare mai mare. SUA nu mai sunt atât de atașate de Regatul Unit sau de Europa. În schimb, Regatul Unit și Europa se privesc reciproc drept parteneri cu care doresc o relație mai strânsă în materie de securitate. Așadar, trăim acum într-un context diferit. Nu este vorba doar despre economie. Este vorba și despre securitate”.