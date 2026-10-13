"De la moţiunea de cenzură, PSD îmi cere să plec imediat din funcţie, deşi nu a oferit o soluţie pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme. Acum îmi cere să guvernez. Asta fac. Cu atribuţii limitate, acest guvern ţine România pe linia de plutire. Dar ţara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline", a scris Ilie Bolojan, pe pagina sa de Facebook, în replică la solicitarea liderului social-democraţilor, Sorin Grindeanu, care i-a cerut să guverneze.

În acest context, Ilie Bolojan a reiterat că "PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el".

"I-am prezentat domnului Luca Niculescu acest lucru şi condiţiile noastre de bun-simţ. În situaţia unui guvern tehnocrat, considerăm fezabil un acord al premierului cu fiecare dintre partide, prin care acestea să îşi asume susţinerea unor obiective pe o anumită durată, inclusiv adoptarea bugetului pe anul viitor", a precizat Bolojan.

De asemenea, el a subliniat că "PNL nu va ataca niciodată soluţii corecte pentru ţară şi nu va încălca un acord asumat".

"Nu avem nicio şansă să recâştigăm încrederea românilor dacă nu ne respectăm unii pe alţii şi nu suntem responsabili. Noi nu suntem PSD. Noi nu considerăm că a guverna pentru ţară înseamnă să fii "fraier" sau să cazi într-o capcană", a scris liderul liberalilor.

Ilie Bolojan a mai reafirmat că "PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluţii care nu au cum să funcţioneze".

"Cine s-ar mai asocia cu cei care au dovedit în repetate rânduri că nu respectă angajamentele, fug de răspundere şi provoacă crize? PSD critică direcţia prin care acest guvern a stabilizat ţara, dar le cere celor pe care îi atacă fără încetare să rămână la guvernare. Direcţia noastră înseamnă că am încheiat PNRR-ul, am trecut cu bine de toate evaluările agenţiilor de rating, ne-am asumat responsabilitatea, am spus adevărul, am respectat angajamentele şi ducem România înainte. PSD invocă grija pentru oameni, dar, în acelaşi timp, recunoaşte că nu preia guvernarea "ca să nu se vulnerabilizeze"", a mai scris Ilie Bolojan, pe pagina sa de socializare.

Grindeanu, către Bolojan: Vă cerem să participaţi la construcţia unui guvern responsabil

PSD îi cere lui Ilie Bolojan să participe la construcţia unui guvern responsabil, ceea ce îi va da şi şansa să corecteze problemele pe care tot el le-a creat, i-a transmis premierului interimar liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu.

"Domnule Bolojan, renunţaţi să mai trăiţi în trecut! Concentraţi-vă pe prezent şi mai ales pe viitor! Vă reamintesc. Guvernarea dumneavoastră şi-a dovedit limitele deoarece s-a axat doar pe cultivarea sărăciei: taxe şi impozite mărite, preţuri din ce în ce mai mari şi venituri scăzute! Ceea ce PSD propune este schimbarea viziunii: o relansare economică reală, creşterea puterii de cumpărare a românilor şi reluarea investiţiilor! Asta vă cerem, să participaţi - în sfârşit! - la construcţia unui guvern responsabil. Aveţi şansa să corectaţi problemele pe care tot dumneavoastră le-aţi creat!", a afirmat Grindeanu, luni seara, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Totodată, liderul PSD îi solicită şefului PNL să renunţe la ipostaza de spectator şi să îşi asume să fie "parte a soluţiei, nu în afara ei".

"Nu puteţi să vorbiţi despre responsabilitate atunci când alegeţi să fiţi spectator. Românii nu merită să plătească în continuare preţul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul! Acum au dreptul să nu mai poarte pe umeri greutatea unor politici absurde, cum au şi dreptul să se bucure de un nivel de trai predictibil. Nu trebuie să se mai teamă că nu îşi vor putea plăti facturile, că le vor scădea veniturile sau că vor fi concediaţi. Experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze! PSD este pregătit să participe la un nou Guvern, pe baza unui program care răspunde acestor cerinţe ale societăţii. Program care poate fi pus în aplicare doar cu sprijinul unei majorităţi stabile. Aici nu este vorba despre PSD, domnule Bolojan! Am ajuns în punctul în care orice zi pierdută agravează situaţia tuturor! Trebuie să vă asumaţi să fiţi parte a soluţiei, nu în afara ei!", subliniază Sorin Grindeanu.