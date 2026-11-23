Grindeanu a fost întrebat într-o conferință de presă de ce, în paralel cu reforma administrativ-teritorială, nu s-a luat în calcul şi o descentralizare a atribuţiilor statului.

„Vă mulțumesc pentru întrebare. Să știți că am discutat în timpul ședinței despre acest lucru. După ce facem reforma administrației publice locale, după ce facem reforma statului, pe care o coordonează Marian Neacșu, odată încheiate cele două reforme, este obligatoriu să vii cu a treia, cea legată de descentralizare. Statul, în final, un stat modern trebuie să-și păstreze două atribuții, atât: cea de reglementare și cea de control. Dar această descentralizare trebuie să vină după ce ai făcut celelalte două”, a spus Grindeanu.

El susține că descentralizarea şi cele două reforme ale administraţiei publice nu pot fi făcute împreună.

Jurnalist: Nu merg împreună?

Sorin Grindeanu: „Nu merg, pentru că prima oară trebuie să faci reorganizarea administrativ-teritorială, după aceea să faci instituțiile, să elimini multe dintre ele, după care acele instituții să le duci, ca și decizie, la noile județe, să spunem, care vor apărea. Iar statul trebuie să își păstreze doar cele două componente, cea de reglementare și cea de control”.

Guvernul și-ar putea angaja răspunderea pentru reorganizarea comunelor

Guvernul și-ar putea angaja răspunderea pentru reorganizarea comunelor în 2027, deși liderul PSD îi ceruse premierului să vină în Parlament anul acesta.

Claudiu Manda, numărul doi din PSD, a anunțat deja că demisionează din partid dacă reforma locală și cea centrală vor fi un eșec.

În cazul comunelor, încă se mai caută eșantionul de locuitori potrivit pentru comasarea acestora. În schimb, am putea avea județe mai puține din 2028, județe care ar urma să fie așezate pe hartă fie după modelul regiunilor țării, fie după împărțirea Curților de Apel.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a cerut în fața presei ca Guvernul să-și angajeze repede răspunderea în Parlament pentru comasarea localităților mici.