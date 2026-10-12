„Domnule Bolojan, renunţaţi să mai trăiţi în trecut! Concentraţi-vă pe prezent şi mai ales pe viitor! Vă reamintesc. Guvernarea dumneavoastră şi-a dovedit limitele deoarece s-a axat doar pe cultivarea sărăciei: taxe şi impozite mărite, preţuri din ce în ce mai mari şi venituri scăzute! Ceea ce PSD propune este schimbarea viziunii: o relansare economică reală, creşterea puterii de cumpărare a românilor şi reluarea investiţiilor! Asta vă cerem, să participaţi - în sfârşit! - la construcţia unui guvern responsabil. Aveţi şansa să corectaţi problemele pe care tot dumneavoastră le-aţi creat!", afirmă Grindeanu, luni seara, într-o postare pe pagina sa de Facebook

Totodată, liderul PSD îi solicită şefului PNL să renunţe la ipostaza de spectator şi să îşi asume să fie "parte a soluţiei, nu în afara ei".

„Nu puteţi să vorbiţi despre responsabilitate atunci când alegeţi să fiţi spectator. Românii nu merită să plătească în continuare preţul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul! Acum au dreptul să nu mai poarte pe umeri greutatea unor politici absurde, cum au şi dreptul să se bucure de un nivel de trai predictibil. Nu trebuie să se mai teamă că nu îşi vor putea plăti facturile, că le vor scădea veniturile sau că vor fi concediaţi. Experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze! PSD este pregătit să participe la un nou Guvern, pe baza unui program care răspunde acestor cerinţe ale societăţii. Program care poate fi pus în aplicare doar cu sprijinul unei majorităţi stabile. Aici nu este vorba despre PSD, domnule Bolojan! Am ajuns în punctul în care orice zi pierdută agravează situaţia tuturor! Trebuie să vă asumaţi să fiţi parte a soluţiei, nu în afara ei!", subliniază Sorin Grindeanu.

Premierul interimar Ilie Bolojan a reafirmat luni seara că PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el, dar că nu va guverna din nou împreună cu PSD „pentru că refuză să îi mintă pe români cu soluţii care nu au cum să funcţioneze".

Totodată, Bolojan a subliniat, într-o postate pe pagina sa de Facebook, că „PNL nu va ataca niciodată soluţii corecte pentru ţară şi nu va încălca un acord asumat".

„Nu avem nicio şansă să recâştigăm încrederea românilor dacă nu ne respectăm unii pe alţii şi nu suntem responsabili. Noi nu suntem PSD. Noi nu considerăm că a guverna pentru ţară înseamnă să fii "fraier" sau să cazi într-o capcană", a spus liderul liberalilor.