„Nu, e în acelaşi loc în care l-am pus în urmă cu câţiva ani”, susţine el, potrivit News.ro. Totuşi, Grindeanu afirmă: „Una e să faci majoritate, una e să ai voturi punctuale pe diverse proiecte şi alta e să ai o colaborare a la longue”.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă susţinută după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, dacă a reevaluat partidul AUR, având în vedere că PSD şi AUR au votat împreună în Parlament în mai multe momente între care cel privind Curtea de Conturi, TVR, Radio România, dar şi înfiinţarea comisiei de anchetă privind folosirea maşinii SPP la nunta fiicei lui Ilie Bolojan.

„Bun. Punctual. Să ştiţi că în Biroul Permanent a votat toată lumea constituirea acestei comisii. Şi PNL şi USR”, a afirmat el.

Atunci când i s-a atras atenţia că plenul Camerei Deputaţilor votează înfiinţarea comisiei, iar în Biroul Permanent s-a pus doar pe ordinea de zi a plenului acea comisie, Grindeanu a replicat: „Da, şi toată lumea a fost de acord cu această propunere”.

„Una e să faci majoritate, alta e să ai voturi punctuale pe diverse proiecte”

„Eu nu văd ce e rău în ea, în a vedea dacă e sau nu... E o posibilitate ca lumea să explice dacă au folosit sau nu resursele statului în scop personal. Dacă lucrurile au stat cât se poate de legal, nu văd un motiv pentru care să se ascundă acest lucru. Cum PSD-ul a votat pentru, vă rog să vă aduceţi aminte, în urmă cu două săptămâni, când USR şi PNL au venit şi au cerut constituirea unei comisii legate de Mykonos şi de toate celelalte. Am votat pentru. Pentru că e o ocazie foarte bună pentru toată lumea să explice. La fel e valabil şi acum”, a explicat Grindeanu.

El a susţinut că afirmaţia a fost că PSD nu va face guvern şi nu va face majorităţi cu AUR.

„Şi m-am ţinut de acest lucru. Discuţia pe care o am cu partenerii de la Bruxelles este una constantă, săptămânală, şi de dialog permanent. Evident că, probabil, miercuri - probabil, vă dau o ipoteză: dacă la moţiunea simplă contra lui Rogobete, de miercuri, AUR votează împreună cu PNL şi USR, cum e? Aşa că una e să faci majoritate, una e să ai voturi punctuale pe diverse proiecte şi alta e să ai o colaborare a la longue”, a declarat Grindeanu.

Întrebat din nou dacă a reevaluat AUR şi dacă mai este acesta un partid extremist, şeful PSD a afirmat: „Nu, e în acelaşi loc în care l-am pus în urmă cu câţiva ani”.