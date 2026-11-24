Președintele PSD, despre raportul AUR privind anularea alegerilor: „E un raport politic al unui partid politic”
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că raportul AUR privind anularea alegerilor nu s-a discutat în comisia de abuzuri din Camera Deputaţilor şi că este doar un raport politic al unui partid politic, din perspectiva sa.
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"Nici măcar nu s-a discutat în comisie, absolut nimic, n-a fost niciun fel de dezbatere. Deci poţi să spui că e doar un raport al doamnei şi al membrilor AUR, probabil, din comisie, aşa că nu poate fi prezentat acel raport ca fiind un raport al Comisiei de Abuzuri", a declarat Sorin Grindeanu, potrivit News.ro, despre raportul prezentat de AUR privind anularea alegerilor din 2024.
"E un raport politic al unui partid politic, din perspectiva mea", a mai afirmat Grindeanu, el adăugând că asta nu înseamnă că românii n-au nevoie de aceste explicaţii.
"Mă aştept ca acest raport să fie, într-un final, prezentat. Am văzut că Administraţia Prezidenţială şi-a asumat acest lucru. Dar, sigur, serios dezbătut, nu ca şi mişcare politică, pentru că ceea ce s-a întâmplat ieri o citesc mai mult într-o cheie politică", a menţionat preşedintele PSD.
AUR a prezentat, luni seară, concluziile unui raport realizat cu privire la anularea alegerilor.
Deputatul AUR Laura Gherasim, preşedintele comisiei pentru cercetarea abuzurilor, a declarat, la prezentarea Raportului AUR privind anularea alegerilor, că nu au existat ingerinţe ruseşti, iar singurele ingerinţe au fost ale instituţiilor statului român.
De asemenea, Administrația Prezidențială a transmis un răspuns amplu la raportul prezentat de AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, susținând că documentul nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică.
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