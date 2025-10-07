Fenechiu: „Nu există riscul ca Bolojan să se retragă după decizia CCR în ceea ce privește pensiile magistraților”

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan nu își va da demisia în urma deciziei CCR privind pensiile magistraților, iar o eventuală admitere a sesizării ar putea viza doar aspecte punctuale ale proiectului.

"Eu cred că nu. Premierul a avut în vedere o declarare ca neconstituţională în integralitate a textului la data când a făcut declaraţia. Cred că acest risc nu există. În ipoteza în care va exista o soluţie de admitere a sesizării Înaltei Curţi de Casaţie, cu siguranţă ea va fi pe aspecte punctuale, dacă va exista, adică pe măsurile tranzitorii sau pe cuantumul pensiei, ca şi element de discriminare între cei care se pensionează peste 9 ani şi cei care se pensionează este 10 ani. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că nu", a afirmat Fenechiu, întrebat dacă mai există pericolul ca premierul să se retragă din funcţie - cum a mai spus - în cazul în care proiectul privind pensiile magistraţilor va pica la controlul CCR, având în vedere că se aşteaptă miercuri o decizie a Curţii.

Fenechiu a precizat, după şedinţa de grup a liberalilor, la care a participat şi premierul Ilie Bolojan, că prim-ministrul le-a spus că în momentul de faţă sunt drepturi salariale ale magistraţilor de 5,3 miliarde lei câştigate în instanţă, care încă nu se regăsesc în datele publice şi nu au fost încă plătite.

"Premierul (...) a spus că asta e o decizie a Curţii Constituţionale, nu facem discuţii prealabile pentru că ar fi pure speculaţii. În schimb, ne-a relatat că în momentul de faţă sunt drepturi salariale ale magistraţilor care încă nu se regăsesc în datele publice, de 5,3 miliarde, adică hotărâri judecătoreşti câştigate pe sporuri şi pe alte lucruri. 5,3 miliarde care nu sunt plătite, care sunt recente", a precizat Fenechiu, adăugând că nu s-a discutat despre eşalonarea plăţilor, ci "a fost doar o pură informare".

Judecătorii CCR au termen miercuri, 8 octombrie, pentru pronunţarea în cazul pensiilor speciale ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Sesizarea a fost făcută de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie.

