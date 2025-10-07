Surse: CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea

Stiri actuale
07-10-2025 | 13:21
CCR
Inquam Photos / George Calin

Surse din rândul Curții Constituționale au precizat pentru Știrile Pro TV că judecătorii CCR vor amâna din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților.  

autor
Cristian Matei

Este vorba despre sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Dacă informația furnizată de sursele din CCR se va confirma, miercuri, va fi pentru a doua oară când judecătorii amână această decizie foarte importantă, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a evitat să spună dacă va demisiona în cazul în care modificările sunt declarate neconstituționale.

La fel ca partidele de opoziție, la începutul lunii septembrie, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie au decis sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor.

De ce a sesizat ÎCCJ Curtea Constituțională pentru aceste modificări

Instanţa supremă consideră că legea care modifică pensiile judecătorilor şi procurorilor „încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept”.

Citește și
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan evită să spună dacă va demisiona în cazul unei decizii CCR nefavorabile pe pensiile magistraților

Principalele motive de neconstituţionalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securităţii juridice, al legalităţii şi neretroactivităţii legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare raţională şi obiectivă, nesocotirea unor obligaţii legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituţionale substanţiale referitoare la condiţiile în care guvernul îşi poate asuma răspunderea, precum şi a numeroase decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale, cât şi normele de tehnică legislativă”, se arată în documentul citat.

Bolojan: Magistraţii români ies la pensie la 48-49 de ani, iar o pensie medie în magistratură depăşeşte 24.000 de lei

Premierul Ilie Bolojan a precizat în cadrul şedinţei plenului reunit al Parlamentului pentru asumarea răspunderii pe cinci proiecte de lege din Pachetul II de reforme, că magistraţii români ies la pensie la 48-49 de ani, iar o pensie medie în magistratură depăşeşte 24.000 de lei.

Totodată, numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000-40.000 de lei, în mod special pentru magistraţii care au avut şi funcţii de conducere.

„Prin reforma pe care o propunem, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârşitul căreia pensionarea magistraţilor se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va creşte de la 25 de ani la 35 de ani, aşa cum este cazul pentru ceilalţi cetăţeni. Până acum, cuantumul pensiei era de 100% din ultima remuneraţie netă, am plafonat acest procent la 70% din venitul net pe ultima lună. Chiar şi cu această scădere, pensiile magistraţilor rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independenţa şi respectul de care un magistrat are nevoie, conform normelor internaţionale sau Constituţiei”, a spus premierul.

CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă

Sursa: Pro TV

Etichete: CCR, curtea constitutionala, pensii speciale, magistrati,

Dată publicare: 07-10-2025 12:56

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
Citește și...
Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: Dreptul nu e o știință exactă. Decizia CCR nu afectează legitimitatea Guvernului
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: Dreptul nu e o știință exactă. Decizia CCR nu afectează legitimitatea Guvernului

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în opinia sa, decizia pe care urmează să o ia Curtea Constituţională cu privire la proiectul privind pensiile magistraţilor nu are legătură cu legitimitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan evită să spună dacă va demisiona în cazul unei decizii CCR nefavorabile pe pensiile magistraților
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan evită să spună dacă va demisiona în cazul unei decizii CCR nefavorabile pe pensiile magistraților

Premierul Ilie Bolojan evită să răspundă dacă va demisiona în cazul în care modificările privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, vor fi declarate neconstituţionale.

ÎCCJ atacă la CCR legea pensiilor de serviciu ale magistraților. Reforma Guvernului ar încălca deciziile Curții de 37 ori
Stiri actuale
ÎCCJ atacă la CCR legea pensiilor de serviciu ale magistraților. Reforma Guvernului ar încălca deciziile Curții de 37 ori

Secţiile Unite ale ÎCCJ au decis, joi, sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Ilie Bolojan, nou mesaj pentru magistrații protestatari. Numeroase pensii ajung la 35.000-40.000 lei
Stiri Politice
Ilie Bolojan, nou mesaj pentru magistrații protestatari. Numeroase pensii ajung la 35.000-40.000 lei

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului pentru reforma privind pensiile magistraţilor, că proiectul susţine echitatea şi încrederea în justiţie.

Guvernul a anunțat că şi-a asumat răspunderea pentru noile măsuri fiscale. Bolojan: Nu voi vinde iluzii şi speranţe deşarte
Stiri Politice
Guvernul a anunțat că şi-a asumat răspunderea pentru noile măsuri fiscale. Bolojan: Nu voi vinde iluzii şi speranţe deşarte

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru cele cinci legi din Pachetul doi de măsuri fiscale. AUR a anunțat că va depune moțiuni de cenzură care vizează aceste proiecte.

Recomandări
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate: Călărași, Constanța, Ialomița
Stiri actuale
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate: Călărași, Constanța, Ialomița

România se pregătește să facă față unui nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, și care urmează să ajungă la noi. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a participat la un comitet pentru situații de urgență și a anunțat că ”suntem pregătiți”.  

Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Ce descoperiri în domeniul fenomenelor cuantice au făcut laureații de anul acesta
Stiri actuale
Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Ce descoperiri în domeniul fenomenelor cuantice au făcut laureații de anul acesta

Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost acordat oamenilor de știință John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis pentru contribuțiile lor esențiale la înțelegerea fenomenelor cuantice la scară macroscopică.

Cristian Diaconescu, viitor ambasador în Turcia. Ce funcții vizează Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş - surse
Stiri Politice
Cristian Diaconescu, viitor ambasador în Turcia. Ce funcții vizează Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş - surse

Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, va fi trimis ambasador în Turcia, susţin surse politice pentru News.ro.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 07 Octombrie 2025

03:13:02

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28