Ce pensie ar urma să încaseze magistrații, după ultima formă a proiectului. Modificarea făcută în discuția cu Nicușor Dan

28-08-2025 | 09:16
nicusor dan ilie bolojan
AFP

Noua variantă a proiectului privind pensiile magistraților prelungește perioada de tranziție la vârsta standard de pensionare de la 10 la 15 ani, după consultările liderilor de coaliție cu președintele Nicușor Dan.

Alexandru Toader

Ultima formă a proiectului privind pensiile speciale ale magistraţilor prevede acum o perioadă de tranziţie de 15 ani pentru atingerea vârstei standard de pensionare, în loc de 10 ani, cum stabilise anterior coaliţia de guvernare înaintea discuţiei liderilor partidelor cu preşedintele Nicuşor Dan, conform informaţiilor Profit.ro, care citează surse guvernamentale.

Surse guvernamentale au declarat pentru Profit.ro că ultima variantă a proiectului privind pensiile magistraţilor prevede o perioadă de tranziţie de 15 ani pentru atingerea vârstei standard de 65 ani la pensionare.

De asemenea, Guvernul avea în vedere majorarea de la 70% la 75% din venitul net a valorii maxime a pensiilor magistraţilor, dar în ultima formă a proiectului a rămas prevederea de maximum 70% din venitul net, dar cu adăugirea ”nu mai puţin de 55% din venitul brut”.

Proiectul ar putea suferi, însă, noi modificări până la data aprobării de către Executiv, au mai declarat sursele citate.

Nicușor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele privind pensionarea a 96 de judecători şi procurori

Coaliţia adusese o serie de modificări propunerilor iniţiale pentru acest pachet, stabilind în noua formă a proiectului o perioadă mai mare de tranziţie, respectiv de 10 ani, pentru atingerea vârstei standard de pensionare a magistraţilor.

Preşedintele Nicuşor Dan a venit în timpul coaliţiei la Guvern, unde a discutat cu premierul Bolojan şi liderul PSD şi al Camerei Deputaţilor Sorin Grindeanu, cu privire la pensiile magistraţilor, solicitând o astfel de perioadă de tranziţie mai mare.

Bolojan: „Eu am un mare respect pentru magistratură”

Premierul Ilie Bolojan a explicat, miercuri seară, că preşedintele Nicuşor Dan nu a făcut decât să îşi ”exercite competenţa legală de a media între instituţii” atunci când, în discuţia pe care a avut-o marţi, înainte de şedinţa coaliţiei, a propus o perioadă de tranziţie pentru majorarea vârstei de pensionare a magistraţilor. Bolojan a adăugat că şeful statului nu a discutat alte aspecte cu privire la proiectul care modifică pensiile magistraţilor propus de Guvern.

”Solicitarea dânsului (n. red. - a preşedintelui Nicuşor Dan) pe componenta de magistraţi (...) a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziţie prin care cei care intră la pensionare după noile reglementări să o poată parcurge în aşa fel încât să nu existe o trecere bruscă. Acest lucru vom vedea în ce măsură îl putem integra”, a explicat Ilie Bolojan la Antena 3, potrivit News.ro.

El a subliniat că, prin discuţia avută, preşedintele ”nu a făcut decât să îşi exercite această competenţă legală de a media între instituţii atunci când apar divergenţe”.

”Celelalte aspecte nu au fost discutate şi le vom menţine aşa cum le-am anunţat public şi aşa cum au fost comunicate spre consultare ş avizare către CSM. Eu am un mare respect pentru magistratură, pentru independenţa justiţiei. (...) Problema pe care noi o tratăm sunt acumulările negative, nedreptăţile practic, comparativ cu alte categorii sociale, care nu pot fi negate şi care au fost acumulate în aceşti ani”, a subliniat Ilie Bolojan.

Sursa: News.ro

SUA sancționează magistrați ai Curții Penale Internaționale, după mandatele de arestare emise pentru Netanyahu și Putin
SUA sancționează magistrați ai Curții Penale Internaționale, după mandatele de arestare emise pentru Netanyahu și Putin

Statele Unite au anunţat miercuri că vor impune noi sancţiuni împotriva a doi judecători, unul francez și unul canadian, precum și a doi procurori ai Curţii Penale Internaţionale (CPI).

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele privind pensionarea a 96 de judecători şi procurori
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele privind pensionarea a 96 de judecători şi procurori

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, 96 de decrete privind pensionarea unor magistraţi. Pentru majoritatea, data de pensionare este 1 august, câţiva urmând să iasă la pensie la 1 septembrie.  

Forumul Judecătorilor: Modificările privind pensionarea şi pensiile ar putea determina demisia a peste 1.000 de magistraţi
Forumul Judecătorilor: Modificările privind pensionarea şi pensiile ar putea determina demisia a peste 1.000 de magistraţi

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România este de părere că propunerile Guvernului de modificare a vârstei şi cuantumului pensiilor ar putea determina pensionarea sau demisia "imediată" a peste 1.000 de judecători şi procurori.

Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență
Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență

Pentru a strânge mai mulți bani la buget, guvernul vrea să schimbe regulile insolvenței și să-i depisteze mai ușor pe cei care se folosesc de ea ca un paravan.

Atac „masiv” al Rusiei asupra Kievului. Un bloc s-a prăbușit, printre morţi se află şi un copil | VIDEO
Atac „masiv” al Rusiei asupra Kievului. Un bloc s-a prăbușit, printre morţi se află şi un copil | VIDEO

Un atac rusesc "masiv" a vizat Kievul în noaptea de miercuri spre joi şi a provocat cel puţin patru morţi, dintre care un copil, în momentul în care eforturile diplomatice ale lui Donald Trump de a pune capăt războiului se împotmolesc.

Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari
Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari

Casele și apartamentele noi au ajuns un lux pentru mulți români. În marile orașe, chiar și locuințele mici sunt scoase la vânzare cu sute de mii de euro.

