Procurorii bucureșteni blochează majoritatea dosarelor, prin suspendarea activității. A început protestul

Procurorii din București vor bloca majoritatea dosarelor în lucru, ca formă de protest la proiectul de lege al modificării pensiilor de serviciu. Parchetul Tribunalului București a anunțat suspendarea activității, cu excepția cauzelor penale urgente.

Aceeași modalitate de protest a fost anunțată și de procurorii Parchetului Curții de Apel București.

Proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu „nu rezolvă niciuna dintre inechitățile sociale la care actorii politici fac referire în discursul public” precizează procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București într-un comunicat, în urma hotărârii Adunării Generale a procurorilor PTB, convocată marți, 26 august, de CSM.

Procurorii susțin că proectul vine în „contradicție vădită” cu obiectivele asumate de România prin PNRR și Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025, generând instablitate legislativă.

„ În acord cu dispozițiile obligatorii ale Curții de Justiţie a U.E., s-a apreciat că pensia magistratului nu trebuie să fie contributivă, ci trebuie sa aibă un cuantum cât mai apropiat de ultimul salariu în plată al magistratului (CJUE, Cauza C-762/23, din 5 iunie 2025)” precizează Parchetul Tribunalului București în comunicat.

Procurorii PTB au solicitat CSM să avizeze negativ acest proiect de lege, întrucât „reprezintă o presiune suplimentară și nenecesară asupra sistemului de justiție și o diversiune menită să distragă atenția opiniei publice de la celelalte măsuri fiscal - bugetare adoptate în cursul acestui an”.

Mai mult decât atât, procurorii bucureșteni au anunțat demararea protestelor, care duce la blocarea activităților judicare.

Cuvântul cheie: nu grevă, ci suspendare

Mai exact, începând de astăzi, 26 august, procurorii nu se vor mai implica decât în cauzele cu arestați, nu vor mai face activități în alte dosare, nu vor mai supraveghea ancetele polițiștilor și nu vor mai pune concluzii în instanțele de judecată, cu excepția soluționării cauzelor cu persoane private de libertate.

1. Suspendarea activității de urmărire penală a procurorilor, cu excepția activităților necesare în dosarele de urmărire penală în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate;

2. Suspendarea activității de supraveghere a urmăririi penale de către procuror în dosarele penale, cu excepția celor în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate;

3. Suspendarea activității de primire a dosarelor penale în care organele de cercetare penală formulează propuneri de terminare a urmăririi penale, respectiv de luare a unor măsuri procesuale.

4.Suspendarea activității procurorilor din cadrul secțiilor judiciare referitoare la participarea la judecarea cauzelor și formularea concluziilor, cu excepția concluziilor privind măsurile preventive și concluziilor în dosarele civile având ca obiect emiterea ordinelor de protecție.

5. Suspendarea activității de soluționare a plângerilor formulate împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată.

6. Suspendarea activității de soluționare a cererilor formulate de părți sau de alte instituții.

7. Suspendarea oricăror alte activități conexe activității de urmărire penală (inclusiv a soluționării cererilor de prelungire a dreptului de circulație).

8. Suspendarea activității cu publicul și de primire în audiență.

Protestul va fi pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către inițiatorii acesteia, se precizează în comunicat.

„Escaladarea atitudinilor publice ostile” faţă de judecători şi procurori

Pe 26 și 27 august au loc Adunările Generale ale judecătorilor și procurorilor, la CSM, pentru a-şi exprima un punct de vedere privind proiectul de act normativ care vizează modificarea pensiilor de serviciu şi măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei.

Demersul are loc în contextul „escaladării atitudinilor publice ostile” faţă de judecători şi procurori, CSM reclamând „riscul major” ca acestea „să inducă ideea că sistemul judiciar este doar un instrument la discreţia factorului politic”.

Potrivit unui comunicat de presă al Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere „escaladarea atitudinilor publice ostile faţă de judecători şi procurori” şi faptul că miercuri Ministerul Muncii a transmis CSM proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru comunicarea unui punct de vedere, Secţiile CSM au hotărât, joi, convocarea adunărilor generale ale judecătorilor şi procurorilor pentru intervalul 26-27 august, în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de act normativ privind modificarea pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei.

