Procurorii bucureșteni blochează majoritatea dosarelor, prin suspendarea activității. A început protestul

Stiri actuale
26-08-2025 | 13:15
Procuror
Inquam/ Octav Ganea

Procurorii din București vor bloca majoritatea dosarelor în lucru, ca formă de protest la proiectul de lege al modificării pensiilor de serviciu. Parchetul Tribunalului București a anunțat suspendarea activității, cu excepția cauzelor penale urgente.

autor
Mihai Niculescu

Aceeași modalitate de protest a fost anunțată și de procurorii Parchetului Curții de Apel București.

Proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu „nu rezolvă niciuna dintre inechitățile sociale la care actorii politici fac referire în discursul publicprecizează procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București într-un comunicat, în urma hotărârii Adunării Generale a procurorilor PTB, convocată marți, 26 august, de CSM.

Procurorii susțin că proectul vine în „contradicție vădită” cu obiectivele asumate de România prin PNRR și Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025, generând instablitate legislativă.

În acord cu dispozițiile obligatorii ale Curții de Justiţie a U.E., s-a apreciat că pensia magistratului nu trebuie să fie contributivă, ci trebuie sa aibă un cuantum cât mai apropiat de ultimul salariu în plată al magistratului (CJUE, Cauza C-762/23, din 5 iunie 2025) precizează Parchetul Tribunalului București în comunicat.

Citește și
procuror cuzi galati
Un procuror din Galați a fost trimis în judecată pentru falsificarea probelor într-un dosar de viol asupra unei minore

Procurorii PTB au solicitat CSM să avizeze negativ acest proiect de lege, întrucât „reprezintă o presiune suplimentară și nenecesară asupra sistemului de justiție și o diversiune menită să distragă atenția opiniei publice de la celelalte măsuri fiscal - bugetare adoptate în cursul acestui an”.

Mai mult decât atât, procurorii bucureșteni au anunțat demararea protestelor, care duce la blocarea activităților judicare.

Cuvântul cheie: nu grevă, ci suspendare

Mai exact, începând de astăzi, 26 august, procurorii nu se vor mai implica decât în cauzele cu arestați, nu vor mai face activități în alte dosare, nu vor mai supraveghea ancetele polițiștilor și nu vor mai pune concluzii în instanțele de judecată, cu excepția soluționării cauzelor cu persoane private de libertate.

1. Suspendarea activității de urmărire penală a procurorilor, cu excepția activităților necesare în dosarele de urmărire penală în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate;

2. Suspendarea activității de supraveghere a urmăririi penale de către procuror în dosarele penale, cu excepția celor în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate;

3. Suspendarea activității de primire a dosarelor penale în care organele de cercetare penală formulează propuneri de terminare a urmăririi penale, respectiv de luare a unor măsuri procesuale.

4.Suspendarea activității procurorilor din cadrul secțiilor judiciare referitoare la participarea la judecarea cauzelor și formularea concluziilor, cu excepția concluziilor privind măsurile preventive și concluziilor în dosarele civile având ca obiect emiterea ordinelor de protecție.

5. Suspendarea activității de soluționare a plângerilor formulate împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată.

6. Suspendarea activității de soluționare a cererilor formulate de părți sau de alte instituții.

7. Suspendarea oricăror alte activități conexe activității de urmărire penală (inclusiv a soluționării cererilor de prelungire a dreptului de circulație).

8. Suspendarea activității cu publicul și de primire în audiență.

Protestul va fi pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către inițiatorii acesteia, se precizează în comunicat.

„Escaladarea atitudinilor publice ostile” faţă de judecători şi procurori

Pe 26 și 27 august au loc Adunările Generale ale judecătorilor și procurorilor, la CSM, pentru a-şi exprima un punct de vedere privind proiectul de act normativ care vizează modificarea pensiilor de serviciu şi măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei.

Demersul are loc în contextul „escaladării atitudinilor publice ostile” faţă de judecători şi procurori, CSM reclamând „riscul major” ca acestea „să inducă ideea că sistemul judiciar este doar un instrument la discreţia factorului politic”.

Potrivit unui comunicat de presă al Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere „escaladarea atitudinilor publice ostile faţă de judecători şi procurori” şi faptul că miercuri Ministerul Muncii a transmis CSM proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru comunicarea unui punct de vedere, Secţiile CSM au hotărât, joi, convocarea adunărilor generale ale judecătorilor şi procurorilor pentru intervalul 26-27 august, în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de act normativ privind modificarea pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, procurori, greva, suspendare, pensii de serviciu,

Dată publicare: 26-08-2025 13:00

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
Citește și...
O fostă prezentatoare de la Fox News, confirmată în funcţia de procuror al Washingtonului
Stiri externe
O fostă prezentatoare de la Fox News, confirmată în funcţia de procuror al Washingtonului

Senatul american a confirmat sâmbătă numirea fostei judecătoare şi personalităţi TV Jeanine Pirro în postul cheie de procuror al Washingtonului, cea mai recentă numire a unui prezentator de la Fox News într-o funcţie importantă.

Un procuror din Galați a fost trimis în judecată pentru falsificarea probelor într-un dosar de viol asupra unei minore
Stiri Justitie
Un procuror din Galați a fost trimis în judecată pentru falsificarea probelor într-un dosar de viol asupra unei minore

Procurorul Nicolae Valerian Cuzi de la Parchetul Judecătoriei Galați a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, fiind acuzat că a distrus declarația prin care un preot recunoștea că și-a violat în mod repetat eleva de 15 ani.

Procuror, despre moartea lui Felix Baumgartner: „A suferit o fractură gravă la nivelul coloanei vertebrale”
Stiri externe
Procuror, despre moartea lui Felix Baumgartner: „A suferit o fractură gravă la nivelul coloanei vertebrale”

Procurorul responsabil de ancheta în cazul morții lui Felix Baumgartner a dezvăluit ce se știe cu certitudine, până în acest moment, despre decesul sportivului, scrie Daily Mail.

Procuror în dosarele Epstein și Combs, dat afară de Departamentul Justiției: Nu a fost dat niciun motiv clar
Stiri externe
Procuror în dosarele Epstein și Combs, dat afară de Departamentul Justiției: Nu a fost dat niciun motiv clar

Departamentul american al Justiției a concediat-o pe Maurene Comey, fiica fostului director FBI James Comey și procuror federal implicat în cazurile Sean Combs și Jeffrey Epstein, au declarat surse pentru AP.

Casa unui fost procuror DIICOT din Valea Jiului a ars în urma unui incendiu. Locuința era păzită permanent de polițiști
Stiri actuale
Casa unui fost procuror DIICOT din Valea Jiului a ars în urma unui incendiu. Locuința era păzită permanent de polițiști

Casa unui fost procuror DIICOT din Valea Jiului s-a făcut scrum marți, în timpul unui incendiu. Magistratul, acum procuror la Parchetul Hunedoara, avea locuința păzită permanent de polițiști.

Recomandări
Primul discurs al lui Nicușor Dan în fața diplomaților: „România nu are o strategie adevărată pentru românii din diaspora”
Stiri Politice
Primul discurs al lui Nicușor Dan în fața diplomaților: „România nu are o strategie adevărată pentru românii din diaspora”

Președintele Nicușor Dan i-a primit, marți, la Palatul Cotroceni, pe șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și pe directorii institutelor culturale românești acreditați în străinătate, în contextul Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Fake news: Nu, vicepreședintele SUA JD Vance nu a spus că
Stiri actuale
Fake news: Nu, vicepreședintele SUA JD Vance nu a spus că "România este o colonie franceză”

O postare pe rețelele sociale publicată de europarlamentara ”de extremă dreapta” Diana Șoșoacă sugerează că vicepreședintele SUA, JD Vance, ar fi îndemnat românii să „se elibereze de dominația franceză printr-o revoluție”, anunță Euronews.

Prima ședință a coaliției cu PSD la masă, după aproape o lună.
Stiri Politice
Prima ședință a coaliției cu PSD la masă, după aproape o lună. "Nu mai e o hăhăială, ca pe vremea lui Ciolacu"

La aproape o lună de când a blocat al doilea pachet de măsuri fiscale, PSD îngroapă securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:33

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 August 2025

50:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59