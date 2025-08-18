Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor respectă normele europene și reduce cheltuielile publice

18-08-2025 | 14:34
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi pe tema reformei pensiilor din sistem, componentă a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice. 

Vlad Dobrea

El transmiţând că proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor este în linia normelor europene, însă ţine cont, totodată, atât de aspecte de echitate socială, normalitate şi eficienţă, precum şi de realităţile bugetare şi necesitatea de a reduce cheltuielile de funcţionare ale statului.

”Sistemul de justiţie are un rol foarte important pentru sănătatea unui stat democratic aşa cum este România. Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor este în linia normelor europene, însă ţine cont, totodată, atât de aspecte de echitate socială, normalitate şi eficienţă, precum şi de realităţile bugetare şi necesitatea de a reduce cheltuielile de funcţionare ale statului”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Potrivit unui comunicat al Executivului, premierul a adăugat faptul că majorarea vârstei de pensionare pentru magistraţi este o măsură care va genera atât creşterea calităţii serviciului public, cât şi sustenabilitatea sistemului de justiţie, iar pentru a nu crea probleme legate de asigurarea resursei în sistem, noua reformă va include perioade tranzitorii.

”O altă modificare importantă pe care o va introduce noul proiect de lege va fi legată de modul de calcul al pensiei magistraţilor, măsură ce este în concordanţă cu politica guvernamentală de reducere a cheltuielilor publice”, subliniază Guvernul.

De asemenea, în cadrul întrevederii de la Palatul Victoria au fost analizate şi aspecte legate de necesitatea unei salarizări predictibile în sistemul judiciar, asigurarea condiţiilor de muncă pentru magistraţi şi volumul mare al activităţii în acest sistem.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, secretarul de stat în Ministerul justiţiei, Roxana Simona Momeu, şi directorul din Ministerul Justiţiei, Alina Rădoi.

Din partea asociaţiilor de magistraţi au participat reprezentanţi ai Asociaţiei Magistraţilor din România, Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România, Asociaţiei Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociaţiei Procurorilor din România, Asociaţiei Forumului Judecătorilor din România.

