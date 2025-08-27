Concluziile întâlnirii Dan-Bolojan-Grindeanu: ofertă îndulcită pentru magistrați, tăieri consistente în administrația locală

27-08-2025 | 19:28
Greva din justiție i-a obligat pe liderii coaliției să modifice proiectul de lege care reglementează vârsta de pensionare a magistraților. În plus, coaliția a ajuns, marți seară, la o înțelegere și pentru reducerea posturilor din administrația locală.

autor
Constantin Toma,  Teodora Suciu

Zeci de mii de locuri de muncă din primării și consilii județene dispar de la 1 ianuarie.

Din discuția purtată la Palatul Victoria de președintele Nicușor Dan cu premierul Ilie Bolojan și șeful PSD, Sorin Grindeanu, au ieșit pe plus magistrații.

La nici 24 de ore după ce procurorii și judecătorii au început un protest, la Guvern s-a discutat modificarea legii pensiilor magistraților. Perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare ar urma să crească, de la 10 ani, cum este stipulat în actualul proiect de lege, la 15.

Schimbări se pregătesc și la cuantumul pensiei de serviciu, care, în loc de 70% din venitul net din ultima lună de activitate, ar urma să crească la 75%.

Cristian Seidler, deputat USR: Față de forma inițială pusă în transparență, care prevedea, de exemplu, trecerea de la vârsta de pensionare actuală de 47 de ani și 8 luni la 65 de ani bruscă, cu siguranță vor exista modificări, tocmai pentru a corespunde cu cerințele Curții Constituționale. Reducerea venitului a primei pensii la 70 sau 75% din ultimul salariu este oricum mai mare decât ceea ce se întâmplă cu pensiile contributive.

PSD, PNL, USR și UDMR s-au pus de acord și privitor la tăierea posturilor din administrația locală.

Zeci de mii de posturi tăiate

Numărul de consilieri din primării va fi micșorat substanțial. Din aproape 150.000 de posturi din administrația locală, 40.000 ar urma să dispară. Vor fi tăieri inclusiv de la secțiile de poliție locală, de unde vor dispărea 4.000 de locuri de muncă.

Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România: Noi, la comune, aveam un număr mult mai mic, undeva între 35 și 53% față de personalul de la oraș. Tăind acum încă 20%, este limpede că ne-au pus pe butuci! PNL și PSD parcă s-au pus împotriva a tot ce înseamnă satul românesc.

Selecția se va face în funcție de numărul de locuitori din orașele și comunele din țară. Vor fi folosite datele anuale de la Institutul Național de Statistică, deși liderii UDMR voiau să fie alese datele de la recensământ.

Szabo Odon, deputat UDMR: E vorba de o echitate în sistemul administrativ. Unii au cetățeni din pix, iar alții au cetățeni pe bune. Și atunci serviciile publice și numărul de oameni angajați în administrațiile publice trebuie să fie reflectați de cei care sunt cetățeni pe bune în localitatea respectivă.

O altă componentă este reforma companiilor de stat.

Ionel Bogdan, președinte PNL Maramureș: Consiliile de administrație vor scădea cu peste o mie de membri, vor fi reduceri importante în ceea ce privește cuantumul indemnizațiilor pe care îl vor primi membrii în CA-urile din companiile de stat. De asemenea, vor fi reduceri importante în ceea ce privește salariile pe care le au directorii din companiile de stat.

Când ar putea fi asumat pachetul 2 de măsuri

Câștigurile din cryptomonede vor fi impozitate cu 16%, iar partidele au agreat și ca veteranii de război să fie exceptați de la plata CASS.

Măsura a fost corectată la cerința PSD, după ce în primul pachet aceștia nu erau scutiți.

Mihai Ghigiu, vicepreședinte PSD: Statul român nu ar încasa oricum niște sume foarte mari, din contră, sumele sunt infime, iar impactul social este unul major. În continuare, colegii mei insistă și pe ideea scutirii de CASS a mamelor. Propunerea noastră este a tuturor celor care sunt în concediu de maternitate, însă se discută inclusiv varianta unor praguri minimale sub care acest CASS să nu se plătească.

S-a stabilit și calendarul asumării noului set de măsuri. Vineri sau sâmbătă, pachetul ar urma să fie adoptat într-o ședință de Guvern și trimis la Parlament.

Luni dimineață, partidele sunt așteptate să depună amendamente, iar seara, premierul Ilie Bolojan și Guvernul își vor asuma răspunderea în fața Parlamentului.

Patru români au murit într-un accident în Germania, care i-a traumatizat și pe polițiști. Au avut nevoie de consiliere

