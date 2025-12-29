Scandal juridic la Craiova pe obligația deținerii a maxim două pisici și doi câini în apartament: „urina a trecut prin tavan”

29-12-2025 | 20:13
Primăria Craiova se află în mijlocul unui conflict juridic și social legat de animalele de companie din blocuri.

autor
Mihai Niculescu

Mai mulți proprietari de câini și pisici, alături de ONG-uri de protecție a animalelor, au dat în judecată municipalitatea pentru hotărârea care limitează numărul de animale într-un apartament. Primarul Lia Olguța Vasilescu spune că instanțele au dat verdicte diferite și ridică problema interesului public.

Mai mulți proprietari de câini și pisici, precum și organizații nonguvernamentale, au atacat în instanță Hotărârea de Consiliu Local prin care Primăria Craiova a impus un regulament ce limitează la doi câini și două pisici numărul de animale de companie care pot fi deținute într-un apartament de bloc. Anunțul a fost făcut luni de primarul municipiului, Lia Olguța Vasilescu.

Edilul a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că situația este cu atât mai complicată cu cât, pe aceeași speță, primăria a obținut hotărâri diferite: a câștigat de două ori, a pierdut o dată, iar alte dosare sunt încă pe rol.

„Întrebarea este: ce hotărâre judecătorească trebuie să aplicăm şi ce răspundem familiilor disperate, care s-au adresat primăriei că nu mai pot trăi în propriile apartamente din cauza mirosului degajat de fecalele patrupedelor vecinilor care, în unele cazuri, deţin mai mult de 30 de pisici într-un apartament?”, a scris primarul Craiovei.

Lia Olguța Vasilescu susține că regulamentul adoptat de Consiliul Local a fost singura soluție identificată pentru a putea interveni în astfel de cazuri extreme, în lipsa unei legislații clare care să permită sancționarea proprietarilor de animale.

„E inadmisibil să nu poţi aplica nicio sancţiune unui astfel de proprietar de animale care e total insensibil când vecinii îi arată că urina de la pisicile lui a trecut prin tavan, iar în apartamentul de la etajul inferior trăieşte o familie cu copii mici. Până acum nu s-a putut aplica nici măcar o amendă, nici de DSP, nici de Poliţia Locală, nici de alte instituţii, pentru că nu există o lege în acest sens”, a mai precizat edilul.

Decizii judecătorești diferite în spețe similare

Primarul face o paralelă și cu problema câinilor fără stăpân, arătând că și în acest domeniu au existat decizii diferite ale instanțelor, inclusiv situații în care dreptul municipalității de a aduna maidanezii de pe străzi a fost anulat.

„Noroc că au fost alţii care au înţeles că interesul public primează”, afirmă Olguța Vasilescu, amintind inclusiv de cazul unui copil ucis de câini fără stăpân și de conflictele constante cu ONG-uri care contestă activitatea de ecarisaj.

Ea a detaliat și situația actuală din Parcul Romanescu, unde au reapărut câinii maidanezi, menționând că echipajele de ecarisaj acționează inclusiv noaptea, din cauza faptului că animalele sunt adăpostite ziua pe terenuri private, inaccesibile autorităților.

„Toţi maidanezii care vin noaptea în parc, sunt adăpostiţi ziua pe un teren privat, unde angajaţii de la ecarisaj nu au acces”, a explicat primarul.

Totodată, Lia Olguța Vasilescu a atras atenția asupra proprietarilor de câini periculoși care îi plimbă fără lesă sau botniță în zone publice, deși există spații special amenajate.

Primarul le-a reamintit deținătorilor de animale că au obligația legală de a-și ține animalele pe domeniul privat, de a le steriliza și microcipa. În acest context, municipalitatea anunță măsuri mai dure în perioada următoare.

„Pentru a stopa acest fenomen de înmulţire necontrolată a acestor câini fără stăpân, care provin de la câinii nesterilizaţi cu stăpân, Primăria şi Salubritate Craiova au făcut şi o campanie gratuită de sterilizare voluntară a câinilor cu stăpân”, a precizat Olguța Vasilescu, adăugând că, de anul viitor, vor începe controale și amenzi pentru proprietarii care nu respectă legea.

În final, edilul a subliniat că activitatea de ecarisaj se desfășoară conform legislației în vigoare și i-a îndemnat pe cetățeni să sesizeze direct dispeceratul Salubritate Craiova, disponibil nonstop, pentru intervenții rapide.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 29-12-2025 20:05

