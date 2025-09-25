Guvernul ar pregăti două rectificări bugetare în decurs de o lună. Subvențiile partidelor ar putea fi reduse cu 10%

25-09-2025 | 19:16
Guvernul se pregătește pentru o nouă împărțire a banilor din buget. Ar urma să facă două rectificări bugetare într-un interval de o lună. Liderii coaliției s-au reunit într-o ședință ca să negocieze cine va primi mai mulți bani și cine va pierde.

Laura Culiță

Prioritate vor avea plata salariilor, pensiilor, alocațiilor și investițiile, conform planurilor făcute la Finanțe.

Cu un deficit bugetar uriaș, fiecare leu dat la rectificare este drămuit.

Potrivit discuțiilor din Coaliție, cea mai mare alocare de bani ar urma să fie la Ministerul Finanțelor, unde vor ajunge 18 miliarde de lei. Din această sumă, 12 miliarde se duc doar pe plata dobânzilor pentru împrumuturile pe care le-a luat statul pentru a-și finanța deficitul bugetar, iar restul - pentru proiectele cu fonduri europene, din PNRR.

Calculele de la începutul anului sunt deja date peste cap. Deficitul bugetar se apropie de 160 de miliarde de lei sau 32 de miliarde de euro. Asta înseamnă 8,4% din Produsul Intern Brut, deși în ianuarie era estimat la 7%.

Ilie Bolojan, prim-ministru: „Această rectificare de buget este una destul de tensionată, pentru că suntem puternic presați de zona de investiții. Am supracontractat sume importante pe proiectele din fondurile europene, practic ne-am dublat sumele care ne-au fost alocate.”

Pentru Sănătate, ar fi un plus de aproape 3,5 miliarde de lei, pentru plata medicamentelor, programelor naționale și a concediilor medicale.

Ministerul Muncii ar avea un plus de 2,5 miliarde, din care un miliard doar pentru sprijinul la plata facturilor la energie. Și Ministerul Energiei ar încasa 1,2 miliarde pentru restanțe la schema de plafonare.

Tot 2,5 miliarde de lei ar primi și Dezvoltarea. Transporturile ar avea un plus de 2 miliarde pentru infrastructură, în schimb Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ar rămâne fără 3 miliarde de lei.

În Coaliție s-a discutat și despre o reducere cu 10% la subvenționarea partidelor, fără să se ajungă la un acord. Ar mai fi însă timp pentru o decizie, guvernul urmând să adopte rectificarea bugetară săptămâna viitoare.

Nu este exclus să urmeze și o a doua rectificare, peste o lună, în funcție de situația din visterie.

