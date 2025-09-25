Discuție tensionată în coaliție privind rectificarea bugetară. Bolojan: Reducem cheltuieli ca să finanțăm proiectele din PNRR

25-09-2025 | 10:24
Ilie Bolojan
Liderii coaliției de guvernare au discutat înainte de ședința de Guvern despre rectificarea bugetară. Ilie Bolojan a subliniat că sunt necesare reduceri de cheltuieli pentru a finanța proiectele din PNRR.  

Adrian Popovici

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că această rectificare de buget este una destul de tensionată pentru că suntem puternic presaţi de zona de investiţii.

„Această rectificare va fi demarată, practic, în cursul zilei de mâine şi cel mai târziu vineri dimineaţa va fi publicată în transparenţă decizională în vederea consultării, rectificarea de buget”, spunea şeful Executivul.

Bolojan mai declara că cel mai târziu marţi, Guvernul ar urma să fie convocat într-o şedinţă extraordinară şi să aprobe rectificarea bugetară, prin care să se asigure plăţile curente, să completeze sumele necesare pe asistenţă socială şi în alte domenii, inclusiv o uşoară suplimentare pe componenta de investiţii.

„Aşa cum ştiţi, am supracontractat sume importante pe proiectele din fondurile europene, practic ne-am dublat sumele care ne-au fost alocate. În loc de puţin peste 20 de miliarde de euro grant şi împrumut, contractele semnate au fost de aproximativ 40 de miliarde de euro, dacă le scădem pe cele care au fost denunţate, deci acolo unde nu s-au semnat contractele. Asta înseamnă presiuni puternice pe buget atât anul acesta, cât şi anul următor şi pentru ca anul următor să putem aloca sume suplimentare pe componenta de investiţii, în principal pe supracontractările din programul PNRR, este nevoie să ne reducem cheltuielile de funcţionare şi practic toţi banii care vor fi economisiţi suplimentar anul viitor prin reduceri de cheltuieli, printr-o mai bună eficienţă, vor fi alocaţi finalizării acestor proiecte de investiţii din programul PNRR. Sunt sume, aşa cum v-am precizat, destul de importante, sunt lucrări începute în foarte multe localităţi din ţară, care ţin, de exemplu, renovări de şcoli, dotarea acestora, componente de eficienţă energetică şi aşa mai departe”, preciza premierul.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 25-09-2025 09:58

