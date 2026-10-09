Cum refacerea coaliției de guvernare pare imposibilă, rămân puține variante de guvern, mai ales că social-democrații au exclus din start un cabinet format doar din tehnocrați.

Sorin Grindeanu a cerut și astăzi într-o postare pe Facebook refacerea coaliției PSD-PNL-UDMR. Liberalii au respins deja această variantă, iar vicepremierul PNL Oana Gheorghiu i-a răspuns lui Sorin Grindeanu tot pe Facebook: „PNL nu mai este partidul-breloc cu care PSD era obișnuit".

Două variante de guvern

În aceste condiții, rămân în picioare două variante de guvern.

Prima este un Executiv monocolor PSD. Prim-ministru ar fi Luca Niculescu, iar toate ministerele ar reveni social-democraților.

Un astfel de Guvern ar avea susținerea evident a PSD, dar și a PNL și UDMR, care însă ar trece în opoziție după ce ar oferi voturile de învestire. Sprijin ar mai primi de la Minoritățile naționale, UPR, PACE și neafiliați. Calculele arată că majoritatea ar fi extrem de confortabilă, peste 291 de voturi.

Doar că social-democrații n-ar vrea să-și asume întreaga responsabilitate pentru măsurile luate de viitorul guvern, așa că în sprijinul lor ar putea veni tabăra conservatoare din PNL, care cu riscul unei excluderi din partid, ar face parte dintr-un guvern similar cu cel propus de Adrian Veștea.

Aritmetica pentru un Guvern PSD + conservatorii liberali ar începe de la cele 127 de voturi ale social-democraților, la care s-ar adăuga 20 din tabăra liberal-conservatoare, plus susținere de la Minorități, UPR, Pace și 12 neafilițiati din totalul de 22. Chiar și UDMR ar vota un astfel de guvern, a spus-o chiar Kelemen Hunor, dar cu anumite obiecții. Vedem, totuși, că nici cu sprijinul UDMR minimul necesar de 233 nu este atins.

Așa că problema ar putea fi rezolvată de cei de la SOS România, care cu cele 13 voturi ale lor, ar asigura învestirea unui astfel de guvern.

Luca Niculescu va continua săptămâna viitoare negocierile, iar de rezultatul lor depinde dacă își va depune sau nu mandatul. Asta pentru că până joi trebuie să depună la parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri.