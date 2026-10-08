Însă liberalii au transmis că intră în opoziție. Premierul desemnat mai are câteva zile ca să găsească voturi pentru o majoritate în parlament.

Primit în curte de Bogdan Ivan și Radu Oprea, premierul desemnat Luca Niculescu a ajuns la sediul PSD cu puțin timp înainte de ora 11. Părea încă încrezător că poate obține o majoritate PSD-PNL-UDMR pentru guvernul său.

Sorin Grindeanu a preferat să-l aștepte în birou, alături de prim-vicepreședinții partidului. Șeful PSD i-a pus pe masă lui Niculescu o listă cu 12 cerințe, printre care: „Indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame, comasarea voluntară a UAT-urilor sau semnarea unui memorandum cu mediul de afaceri că nu vor crește taxele.”

După aproape un ceas, Luca Niculescu a ieșit cu propriile concluzii.

Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat: Obiectivul meu este să construim majoritatea parlamentară.

Reporter: Continuați programul lui Ilie Bolojan sau mai degrabă vreți face unul care să mulțumească și cerințele PSD?

Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat: Nu sunt omul care să vină să șteargă lucrurile bune. Pe cele care pot fi îmbunătățite le vom îmbunătăți.

Doar că imediat după aceea, Sorin Grindeanu a trasat linia roșie: „Fac apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică și să contribuie la realizarea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Dacă nu vom avea o asumare clară, PSD nu va ezita să spună “NU” acestui proiect politic. Noi nu susținem guvernul tehnocrat, mi se pare un guvern slab.”

Cu anunțul șefului PSD, Luca Niculescu a ajuns la sediul PNL, unde l-a așteptat Mircea Abrudean, care l-a condus în biroul lui Ilie Bolojan.

La finalul întâlnirii, președintele PNL a răspuns tranșant propunerii PSD.

Ilie Bolojan, președintele PNL: „L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România.”

Luca Niculescu, prim-ministru desemnat: „Nu mi s-a părut că e o propunere pe care o primesc cu cea mai mare deschidere. Niciodată nu iau primul răspuns ca ultimul răspuns.”

Nici la sediul UDMR lui Luca Niculescu nu i-a ieșit în cale președintele partidului. Cum maghiarii au anunțat că votează guvernul doar alături de PNL, posibilitatea unui guvern doar cu PSD și UDMR este mică.

ÁRPAD ANTAL, lider UDMR: „Nu am luat o decizie, dar eu personal nu vâd posibilă.”

Reporter: Luați în calcul să vă depuneți mandatul dacă nu găsiți acord?

Luca Niculescu, prim-ministru desemnat: Discuțiilor vor continua, voi lua această decizie când ne vom apropia de termnehul respectiv.

În aceste condiții, calculele pentru o majoritate parlamentară în jurul Guvernului Niculescu sunt în aer. George Simion acuză, însă, un blat PSD-PNL.

George Simion, președintele AUR: „Se pregătește un mare, mare blat. De două luni se coace la el. PSD va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față.”

Luni, negocierile vor continua cu cei de la USR, minoritățile naționale, UPR, PACE, dar și cu parlamentarii neafiliați.