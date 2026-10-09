Totodată, ea susține că social-democrații își mai doresc ca liberalii să rupă colaborarea cu USR, pentru ca ei să controleze guvernul și resursele.

„O lipsă de coerență mai mare ca la Sorin Grindeanu cred că rar poți să vezi în politică. Se încurcă în propriile lui argumente și declarații”, a scris Raluca Turcan pe pagina ei de Facebook.

PSD ar urmări ca liberalii să guverneze alături de social-democrați în condițiile impuse de aceștia, a mai precizat deputata PNL.

„Cel mai probabil, nu mai știe cum să spună lucrul pe care, de fapt, îl tot așteaptă”, a afirmat Turcan, enumerând printre obiectivele pe care le atribuie PSD plecarea lui Ilie Bolojan de la conducerea PNL, ruperea colaborării dintre PNL și USR și controlul guvernului și al resurselor de către social-democrați.

În lista sa de acuzații, Raluca Turcan mai afirmă că PSD și-ar dori „să mai semneze niște protocoale pe care nu le respectă” și „să fie în continuare mufați la bani publici și sinecuri, până în măduva instituțiilor din România”.

„Acesta este singurul lor plan. De la bun început. Și nu mai au variante coerente prin care să tot spună asta”, a mai scris ea.

Ce spune Raluca Turcan despre Luca Niculescu

În aceeași postare, Raluca Turcan face referire la Luca Niculescu și afirmă că îi pare rău că acesta trebuie să se confrunte cu planul pe care îl atribuie PSD.

„Îmi pare rău că Luca Niculescu trebuie să experimenteze acest plan al PSD”, a transmis deputata PNL.

Turcan spune că așteaptă să vadă echipa de miniștri propusă și dacă aceasta va accepta să facă parte din planul despre care vorbește.

„Vom vedea dacă oferta prezentată românilor este cea prin care predăm guvernarea celor care au contribuit la dezastrul economic pe care a trebuit să-l corecteze guvernul Bolojan, cu sacrificii și eforturi uriașe din partea românilor. Sper ca nu!”, a scris aceasta.

În finalul mesajului, deputata PNL afirmă că, pentru a obține votul liberalilor în Parlament, cei care îl solicită ar trebui să prezinte clar și transparent ceea ce își doresc.

„Dacă doresc votul nostru în Parlament, mai bine să ne spună clar și transparent ce doresc. Căci în argumentațiile de fațadă se încurcă rău de tot”, a conchis Raluca Turcan.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a transmis joi că va continua dialogul cu partidele, exprimându-şi încrederea că, de această dată, se va ajunge la un rezultat bun pentru România.

VEZI AICI DECLARAȚIA INTEGRALĂ A LUI LUCA NICULESCU