"Am ascultat intenţiile pe care le are premierul desemnat Luca Niculescu privind programul de guvernare, privind obiectivele pe care şi le propune. Din acest punct de vedere, angajamentul privind respectarea ţintelor de deficit şi a traiectoriei asumate de România pentru anul viitor este un lucru important, nu pentru o ţintă bugetară sau alta, ci pentru că acest lucru este o condiţie pentru menţinerea echilibrelor bugetare generale, pentru buna funcţionare a instituţiilor de stat şi pentru relansarea economiei româneşti", a declarat Bolojan, după întâlnirea cu premierul desemnat.

Potrivit acestuia, s-a discutat despre posibilitatea participării PNL în Guvernul Luca Niculescu.

"L-am informat pe domnul Luca Nicolescu că PNL nu intenţionează să participe în acest Guvern. Avem o decizie, în baza experienţei pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar, dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziţie", a precizat Ilie Bolojan.

Când va fi luată o decizie

Liderul liberalilor l-a informat pe premierul desemnat că "PNL este deschis se acorde un vot de instalare acestui Guvern".

"L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui Guvern, având în vedere situaţia în care se găseşte România şi necesitatea de a avea un Guvern cu puteri depline care, pe de o parte, să acţioneze pentru a rezolva urgenţele bugetare actuale, asigurarea bunei funcţionări a serviciilor statului prin rectificarea de buget, luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielilor în aşa fel încât să ne încadrăm în ţinte şi, sigur, pregătirea bugetului pentru anul viitor în aşa fel încât România să intre într-o perioadă de relansare economică şi ceea ce am câştigat cu eforturile pe care le-au făcut toţi românii în acest an să nu fie pierdut", a spus Bolojan.

El a precizat că PNL va lua o decizie săptămâna viitoare.

"În funcţie de programul pe care îl va definitiva, de componenţa pe care o va propune acestui Guvern, săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Naţional al PNL, probabil că vom avea încă o discuţie cu domnul Luca Niculescu, vom lua o decizie în ceea ce priveşte situaţia acestui Guvern şi poziţia PNL faţă de acest Guvern", a adăugat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, s-a întâlnit joi cu reprezentanţii PSD, PNL şi UDMR pentru consultări în vederea formării Guvernului.