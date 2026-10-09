"Nu mai putem lua în considerare nimic din ceea ce propune PSD şi nici nu mai are sens să facem vreun comentariu asupra acestei noi non-soluţii. Românii aşteaptă încheierea cât mai rapidă a crizei, nu dispute politice. Constatăm că PSD doreşte, prin aceste propuneri non-soluţii, să prelungească situaţia de interimat în care ne aflăm, ceea ce reprezintă un act de inconştienţă, prin care se blochează pe mai departe exerciţiul de administrare a ţării", a scris Ionel Bogdan pe Facebook, potrivit Agerpres.

El a reiterat că poziţia PNL rămâne neschimbată şi că partidul susţine formarea unui guvern cu puteri depline, în urma desemnării unui premier de către preşedintele României.

"România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, suntem deschişi să votăm cea mai recentă desemnare a Preşedintelui României, după prezentarea programului de guvernare şi a Cabinetului de miniştri şi excludem orice tip de coaliţie cu PSD. Au dovedit că nu sunt parteneri politici rezonabili, că blochează intenţionat modernizarea ţării şi că nu caută decât să arunce permanent responsabilitatea asupra altora", a mai transmis liberalul.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat vineri că social-democraţii susţin refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi sunt pregătiţi să îşi asume responsabilitatea guvernării.

Grindeanu a susţinut, totodată, că România ar fi putut avea deja un guvern cu puteri depline, capabil să schimbe direcţia economică a ţării, dacă refacerea unei majorităţi stabile ar fi fost pusă înaintea calculelor politice şi electorale.