Primii cu care va negocia sunt cei de la PSD care pot da 127 de voturi. Luca Niculescu l-a sunat deja pe Sorin Grindeanu, iar cei doi au stabilit să se întâlnească la ora 11. În acest context, conducerea PSD a primit, marţi, mandat de la Biroul Permanent Naţional pentru a începe discuţiile cu premierul desemnat, Luca Niculescu.

Cei din PSD se vor prezenta drept „indeciși", tocmai pentru a forța obținerea cât mai multor concesii din partea lui Luca Niculescu. Social-democrații nu concep să nu aibă influență asupra programului de guvernare, pe care-l vor mai flexibil când vine vorba de măsurile fiscale. Dar impun linii roșii și în ceea ce privește reprezentarea partidului în cabinetul de miniștri.

Astfel, preşedintele PSD a mai afirmat că principala condiţie sau linia roşie a PSD-ului este cea legată de schimbarea direcţiei, de administrarea ţării.

"De aici plecăm. Dacă această condiţie nu e îndeplinită, nu mai avem ce să discutăm, mai departe. Dacă va fi îndeplinită, o să vedem modul, de aceea vă spuneam, modul în care gândeşte Luca Niculescu echipa, cum îşi gândeşte modul în care vrea să gestioneze lucrurile şi, sigur, având un mandat larg, eu voi veni în faţa colegilor mei spunându-le opţiunile pe care sau scenariile pe care le avem, urmare a acestei discuţii", a explicat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a dat asigurări că în niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva iar acest lucru nu ar face decât să ne ducă şi mai aproape de anticipate.

Liberalii nu vor intra în Guvernul condus de Luca Niculescu, dar nu exclud să-i acorde votul în Parlament. Decizia va fi luată după ce premierul desemnat își prezintă programul de guvernare și lista de miniștri. Varianta preferată este un Executiv tehnocrat, de compromis, care să deblocheze rapid situația politică și să construiască bugetul pentru 2027.

„Am anunţat încă dinainte de consultări că Partidul Naţional Liberal va lua decizii interne abia după desemnare şi după ce vom consulta cabinetul de miniştri, propunerile pe care premierul desemnat le va face. Şi, ulterior, sigur, în interiorul partidului vom discuta, în organele statutare ale partidului ce este de făcut şi cum vom proceda. Dacă colegii vor decide, atunci vom vota învestirea Guvernului. Dacă nu, nu. Dar până atunci trebuie să vedem cu ce propuneri vine domnul Niculescu şi, în funcţie de asta, vom lua deciziile care se impun”, a afirmat Ionel Bogdan.

Pentru USR participarea PSD la guvernul Niculescu reprezintă o „linie roșie”. Formațiunea a anunțat că va analiza programul, echipa de miniştri şi majoritatea care îl susţine pe Luca Niculescu pentru funcţia de prim-ministru. Dominic Fritz a subliniat că că USR nu va susţine un guvern cu miniştri PSD sau „controlat” de PSD.

„USR a luat act de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de prim-ministru. Este un diplomat de carieră respectat, renumit pentru execuţia profesionistă a misiunilor care i-au fost încredinţate, de exemplu procesul de aderare a României la OCDE. USR va analiza programul, echipa de miniştri şi majoritatea care îl susţine. Vom discuta cu premierul desemnat despre cum vrea să se asigure că guvernul poate să livreze rezultate aşa cum au livrat miniştrii USR”, a precizat Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

UDMR vrea ca Programul de guvernare să conţină o componentă economică puternică, indexarea pensiilor şi protejarea drepturilor minorităţii maghiare.

„Ne vom întâlni cu premierul desemnat joi. Este important pentru noi ca programul de guvernare, aflat în curs de elaborare, să includă trei elemente”, a scris Kelemen Hunor într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit acestuia, Programul de guvernare trebuie să conţină o componentă economică puternică, menită să protejeze locurile de muncă existente şi să creeze altele noi.

În plus, Kelemen Hunor anunţă că UDMR vrea „un guvern funcţional, cu puteri depline”.

„Aceasta este prioritatea absolută în acest moment. Ştim că răbdarea oamenilor a ajuns la limită, motiv pentru care insistăm pentru formarea noului guvern. Dacă UDMR va face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară în acest stadiu”, a adăugat preşedintele UDMR.

Partidele care au anunțat din start că nu votează un guvern Luca Niculescu

Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor, George Simion, a fost printre primii oameni politici care au reacţionat după anunţul şefului statului privind desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de prim-ministru.

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a scris George Simion, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

Nici partidul S.O.S. România nu va vota Guvernul pe care îl va propune Luca Niculescu, a anunţat luni preşedinta formaţiunii, Diana Iovanovici Şoşoacă, ea militând pentru alegeri anticipate.

„Partidul S.O.S. România anunţă că parlamentarii săi nu vor acorda votul de învestitură unui Guvern condus de Luca Niculescu, desemnat premier de Nicuşor Dan. (...) România are nevoie de un Guvern care să răspundă problemelor grave cu care se confruntă cetăţenii, de un program de guvernare construit în interes naţional şi de soluţii concrete pentru economie, nivelul de trai şi protejarea intereselor statului român. Numirea unui nou premier care să continue actuala formulă de putere nu rezolvă problema fundamentală a legitimităţii şi nu răspunde crizei politice şi economice”, a declarat Diana Şoşoacă, potrivit unui comunicat postat pe pagina de Facebook.