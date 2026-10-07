Nu este stabilit deocamdată dacă întâlnirea va avea loc la sediul partidului sau la Parlament, au mai precizat aceleași surse pentru Știrile PRO TV.

Aceasta va fi o primă întâlnire între Sorin Grindeanu și premierul desemnat Luca Niculescu. Cel mai probabil, cei doi nu vor discuta și despre împărțirea ministerelor.

Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat s-a reunit, marți, la sediul central al PSD, pentru a decide dacă susține în Parlament viitorul cabinet al premierului desemnat, Luca Niculescu.

PSD a precizat că nu va da un vot în alb pentru Guvernul condus de Luca Niculescu și a pus condiții clare pentru a susține viitorul Executiv: schimbarea direcției de administrare a țării, dar și cea de administrare a econimiei.

Calendarul audierilor și al votului în plen, în funcție de momentul depunerii listei

Luca Niculescu are termen-limită până joia viitoare pentru formarea Guvernului.

În ceea ce privește calendarul audierilor miniștrilor propuși și al votului în plen, sunt șanse mici ca acestea să aibă loc săptămâna viitoare, scenariul luat în calcul fiind ca procedurile să se desfășoare peste două săptămâni.

Există însă și varianta în care calendarul să fie devansat. Dacă Luca Niculescu depune lista și programul luni sau marți, audierile și plenul ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare. Dacă documentele sunt depuse joi, este foarte probabil ca audierile să aibă loc luni.

Luca Niculescu, nominalizat oficial pentru funcția de premier

Preşedintele României a semnat, marţi, decretul pentru nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier.

Nicuşor Dan a anunţat, luni seară, după consultările cu partidele că a decis să-l desemneze pe secretarul de stat din MAE, Luca Niculescu, pentru a forma guvernul.

"Propunerea mea pentru poziţia de Prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziţii (...) Alegerea a venit în urma consultărilor de azi. Am ales persoana care are cele mai mari şanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă, în urma discuţiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, formula de guvern - politic, tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament", a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la momentul anunţului oficial.

Acesta preciza că "un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcţia pro-occidentală a României şi, de asemenea, va respecta ţintele financiare şi toate angajamentele pe care România şi le-a asumat".

La rândul său, premierul desemnat a declarat că "România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică, într-un context economic şi internaţional care, la rândul său, este dificil".

Niculescu primește astfel misiunea de a forma un nou Guvern și de a găsi în Parlament cele cel puțin 233 de voturi necesare pentru învestire.