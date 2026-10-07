Potrivit programului întâlnirilor, stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice până în prezent, Luca Niculescu se va întâlni de la ora 11:00 cu reprezentanţii Partidul Social Democrat (PSD), de la ora 13:00 cu cei ai Partidului Naţional Liberal (PNL) şi de la ora 15:30 cu reprezentanţii Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).

Întâlnirile vor avea loc la sediile partidelor, calendarul consultărilor cu celelalte partide parlamentare urmând să fie comunicat în cel mai scurt timp.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele şi formaţiunile parlamentare.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură pe 5 mai.

Premierul desemnat a declarat, luni, că prima misiune va fi construirea unei majorităţi care să voteze un guvern ce va fi "profund ancorat" în direcţia europeană şi euroatlantică a României, menţionând că va avea discuţii în acest sens cu partidele parlamentare.

Niculescu a spus că nu poate promite miracole, dar poate promite seriozitate în folosirea banului public, accelerarea investiţiilor şi a reformelor.

Conducerea PSD a primit, marţi, mandat de la Biroul Permanent Naţional pentru a începe discuţiile cu premierul desemnat, Luca Niculescu.

"Toţi colegii şi-au exprimat revolta, dezamăgirea că preşedintele, în loc să încredinţeze mandatul de premier PSD, a continuat să facă experimente politice. (...) Legat de Luca Niculescu pot să vă spun că nu am decât cuvinte apreciative, e o persoană decentă, profesionistă, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile. Doar că acest lucru nu este suficient pentru românii pe care PSD îi reprezintă. Ne dorim să vedem dacă există o dorinţă reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politice falimentare marca Bolojan. În acest sens, le-am cerut colegilor un mandat larg pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. (...) Este absolut necesar să vedem care este viziunea economică şi socială şi dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD", a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului.

Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor, George Simion, a fost printre primii oameni politici care au reacţionat după anunţul şefului statului privind desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de prim-ministru.

"Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu", a scris George Simion, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

PNL va decide dacă va susţine învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu după ce va analiza propunerile acestuia pentru funcţiile de miniştri, a declarat marţi deputatul Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL. El a reafirmat că liberalii nu vor forma un guvern împreună cu PSD.

"Am anunţat încă dinainte de consultări că Partidul Naţional Liberal va lua decizii interne abia după desemnare şi după ce vom consulta cabinetul de miniştri, propunerile pe care premierul desemnat le va face. Şi, ulterior, sigur, în interiorul partidului vom discuta, în organele statutare ale partidului ce este de făcut şi cum vom proceda. Dacă colegii vor decide, atunci vom vota învestirea Guvernului. Dacă nu, nu. Dar până atunci trebuie să vedem cu ce propuneri vine domnul Niculescu şi, în funcţie de asta, vom lua deciziile care se impun", a afirmat Ionel Bogdan.

USR va analiza programul, echipa de miniştri şi majoritatea care îl susţine pe Luca Niculescu pentru funcţia de prim-ministru, a declarat preşedintele partidului, Dominic Fritz. Totodată, el a reiterat că USR nu va susţine un guvern cu miniştri PSD sau "controlat" de PSD.

"USR a luat act de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de prim-ministru. Este un diplomat de carieră respectat, renumit pentru execuţia profesionistă a misiunilor care i-au fost încredinţate, de exemplu procesul de aderare a României la OCDE. USR va analiza programul, echipa de miniştri şi majoritatea care îl susţine. Vom discuta cu premierul desemnat despre cum vrea să se asigure că guvernul poate să livreze rezultate aşa cum au livrat miniştrii USR", a precizat Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că partidele trebuie să ajungă la un compromis pentru ca Guvernul Luca Niculescu să treacă de votul Parlamentului, pentru că, altfel, "ţara intră într-un blocaj". El a menţionat că a avut o discuţie telefonică cu premierul desemnat, dar de la care nu a aflat dacă va propune miniştri politici sau "mai puţin politici".

Kelemen Hunor a declarat marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Arad, că "după o sută cinzeci şi ceva de zile, toată lumea aşteaptă ca România să aibă un guvern cu puteri depline, fiindcă aşa cum s-a întâmplat până acum nu mai poate continua".

"România nu a cunoscut o astfel de criză guvernamentală niciodată, mai ales după 1989, după căderea comunismului. (...) Conjunctura regională internaţională nu este una favorabilă nici pentru România, nici pentru celelalte state. Războiul din Orientul Mijlociu, războiul dintre Rusia şi Ucraina, încetinirea economiei europene şi pe noi ne afectează extrem de dur. Neavând guvern cu puteri depline, din luna mai acest guvern interimar nu are puterea de a da ordonanţe de urgenţă, de a iniţia proiecte de legi, de a iniţia politici publice şi, încet, toată ţara intră într-un blocaj", a subliniat liderul UDMR.