"Zilele acestea elaborăm programul de guvernare şi mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare. Se va vorbi mult despre majorităţi, negocieri şi nume. Este firesc. Dar, dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluţii pentru echilibrul politic şi economic în România. Pornesc de la următoarea întrebare: ce aşteaptă oamenii de la un guvern? Vor să ştie că banii lor sunt cheltuiţi cu rost şi corect, că pot face faţă preţurilor şi că statul este acolo când au nevoie de el. Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu aşteaptă calendarul politic. Printre preocupările principale se află creşterea economică, protecţia puterii de cumpărare şi măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Şi trebuie să găsim răspunsuri la problema preţurilor la energie. Grija faţă de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public şi atenţie la felul în care este cheltuit. Un stat care îşi respectă cetăţenii începe prin a le respecta banii", a scris Luca Niculescu, miercuri, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul desemnat consideră că "România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero".

"Trebuie să păstrăm ceea ce funcţionează şi să corectăm ceea ce nu funcţionează. Voi ţine cont de ceea ce îmi vor spune partidele în aceste zile. Au priorităţi diferite şi este firesc să fie aşa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist. Voi prezenta public rezultatul acestor discuţii", a transmis Luca Niculescu.

Luni, la finalul consultărilor avute cu reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat desemnarea lui Luca Niculescu în calitatea de candidat la funcţia de premier.