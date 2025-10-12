Ce crede liderul PSD, Sorin Grindeanu, despre premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan

12-10-2025 | 21:09
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că are relaţii instituţionale "absolut corecte" atât cu preşedintele Nicuşor Dan, cât şi cu premierul Ilie Bolojan.

 

Cristian Anton

Grindeanu a fost întrebat duminică cu cine se înţelege mai bine în această perioadă din perspectivă politică, cu Nicuşor Dan sau cu Ilie Bolojan.

"Asta e o întrebare la care mi-este foarte greu să răspund, deşi ar trebui să fie foarte uşor. Cu preşedintele ar trebui să se înţeleagă toată lumea, că e preşedinte al tuturor românilor, dar având în vedere istoria şi ceea ce am avut noi experienţe în România, nu tot timpul stau lucrurile aşa. Cu amândoi am relaţii instituţionale corecte, absolut corecte", a spus liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu: Nicușor Dan are ”foarte multă” stofă de politician

Întrebat dacă Nicuşor Dan are stofă de politician, liderul interimar al PSD a spus: "Da. Foarte multă. Exemplul cel mai bun - e foarte greu să fii reales primar de Bucureşti. Foarte greu să îţi iei al doilea mandat la rând, din punctul meu de vedere. Să vii după aceea, după un an bulversant electoral, cum a fost 2024, să vii să câştigi de pe postură de independent alegerile prezidenţiale. Asta arată mai mult decât sloganul de 'România onestă', arată şi o abilitate politică". 

Românii și ungurii și-au mulțumit unii altora la congresul UDMR. Ce a cântat Viktor Orban la un pahar de vin

