Nicușor Dan, după critica voalată a lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: Partidele să fie unite, nu să se atace între ele

08-09-2025 | 11:32
Nicușor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că nu este în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele, dar admite că acestea au libertatea să facă ce vor.

Claudia Alionescu

El a afirmat că partidele iau măsuri cu costuri sociale importante și, în acest context, ar trebui să formeze un bloc unit.

Nicușor Dan a fost întrebat, luni, despre discuția avută cu liderii coaliției, în care le-a sugerat să nu se mai atace reciproc.

Cu toate acestea, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan chiar în discursul susținut duminică, la dezbaterea moțiunilor de cenzură inițiate de AUR împotriva Executivului.

Nu e în regulă ca partidele din coaliție să se atace între ele. Aceasta este opinia mea. Bineînțeles că au libertatea să facă ce vor, însă noi suntem într-o situație în care avem patru partide și minoritățile la guvernare, iar aceste partide, împreună, iau niște măsuri care au costuri sociale importante. În opinia mea, ar trebui să fie un bloc unit”, a spus Nicușor Dan.

El a mai fost întrebat dacă nu i se pare excesivă utilizarea procedurii de asumare a răspunderii pe pachetele de măsuri.

E o măsură necesară într-o perioadă de criză”, a răspuns președintele României.

Grindeanu: "Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini"

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, în Parlament, la dezbaterea celor patru moțiuni de cenzură inițiate de AUR, că PSD nu va vota nicio moțiune, acestea fiind, în opinia sa, doar un exercițiu de pură demagogie. El a mai spus însă că România nu are nevoie de austeritate extremă și că țara „nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini”.

Nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă”, a mai spus Grindeanu, afirmațiile sale fiind percepute ca aluzii la modul în care premierul Ilie Bolojan înțelege să reducă cheltuielile statului.

PSD nu a intrat în această coaliție ca să tacă, ci pentru a aduce echilibru și pentru a opri excesele”, a declarat Grindeanu.

El a mai spus că România nu are nevoie de austeritate extremă.

Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea în final mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune.

PSD și-a asumat să apere viața de zi cu zi a oamenilor, drepturile lor și șansa la o viață decentă. De aceea, o spun clar: nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcție clară, indiferent cât deranjează. Nu ne speriem și nu ne lăsăm șantajați!”, a avertizat Sorin Grindeanu.

