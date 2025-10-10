Șeful PSD, la congresul UDMR: Îi mulțumesc lui Viktor Orban și poporului maghiar pentru tot binele făcut

Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România a început vineri, în județul Cluj. La eveniment sunt prezenți premierul Ilie Bolojan și omologul său ungar, Viktor Orban.

De asemenea, la Congresul UDMR participă, în calitate de invitat, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a ținut un discurs prin care a mulțumit Ungariei pentru sprijin.

„Mă bucur să fiu astăzi aici, la Congresul UDMR, alături de oameni care, dincolo de politică, înțeleg ce înseamnă loialitatea și sprijinul direct față de un proiect comun”, a spus acesta.

El a subliniat că se referă, în primul rând, la aderarea României la Spațiul Schengen, care s-a realizat în timpul președinției Ungariei la Consiliul Uniunii Europene.

„Îi mulțumesc premierului Viktor Orban și poporului maghiar pentru că au fost printre principalii noștri aliați occidentali în realizarea acestui obiectiv național. Astăzi, când călătorim fără bariere ni se pare poate ceva normal și firesc, dar nu trebuie să uităm că România a fost ținută la ușa Schengen timp de 13 ani”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Viktor Orban: „Vrem să trăim în pace cu vecinii noștri”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că maghiarii doresc să trăiască în pace alături de cetățenii români.

„Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace și cooperare cu vecinii noștri. Relațiile dintre cele două țări sunt ‘atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat”, a declarat premierul ungar Viktor Orban într-un interviu acordat vineri postului public de radio Kossuth, informează agenția de presă ungară MTI.

