Șeful PSD, la congresul UDMR: Îi mulțumesc lui Viktor Orban și poporului maghiar pentru tot binele făcut

Stiri Politice
10-10-2025 | 12:04
Sorin Grindeanu
Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România a început vineri, în județul Cluj. La eveniment sunt prezenți premierul Ilie Bolojan și omologul său ungar, Viktor Orban.

autor
Lorena Mihăilă

De asemenea, la Congresul UDMR participă, în calitate de invitat, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a ținut un discurs prin care a mulțumit Ungariei pentru sprijin.

„Mă bucur să fiu astăzi aici, la Congresul UDMR, alături de oameni care, dincolo de politică, înțeleg ce înseamnă loialitatea și sprijinul direct față de un proiect comun”, a spus acesta.

El a subliniat că se referă, în primul rând, la aderarea României la Spațiul Schengen, care s-a realizat în timpul președinției Ungariei la Consiliul Uniunii Europene.

Citește și
emil boc
Boc, la congresul UDMR: „Am aflat de ce se organizează alegeri din patru în patru ani. Ca să afle UDMR cu cine guvernează”

„Îi mulțumesc premierului Viktor Orban și poporului maghiar pentru că au fost printre principalii noștri aliați occidentali în realizarea acestui obiectiv național. Astăzi, când călătorim fără bariere ni se pare poate ceva normal și firesc, dar nu trebuie să uităm că România a fost ținută la ușa Schengen timp de 13 ani”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Viktor Orban: „Vrem să trăim în pace cu vecinii noștri”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că maghiarii doresc să trăiască în pace alături de cetățenii români.

„Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace și cooperare cu vecinii noștri. Relațiile dintre cele două țări sunt ‘atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat”, a declarat premierul ungar Viktor Orban într-un interviu acordat vineri postului public de radio Kossuth, informează agenția de presă ungară MTI.

Unde au fost găsiți zeci de saci cu nisip furați de pe străzile Constanței, în timpul ciclonului. „Îi folosește la pisici”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: sorin grindeanu, Viktor Orban, UDMR,

Dată publicare: 10-10-2025 12:04

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Boc, la congresul UDMR: „Am aflat de ce se organizează alegeri din patru în patru ani. Ca să afle UDMR cu cine guvernează”
Stiri Politice
Boc, la congresul UDMR: „Am aflat de ce se organizează alegeri din patru în patru ani. Ca să afle UDMR cu cine guvernează”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, vineri, la congresul UDMR, că a aflat de la români de ce se organizează alegeri în ţara noastră din patru în patru ani: ca să afle UDMR cu cine guvernează.

Viktor Orban a venit în România, la congresul UDMR. Imaginile postate dintr-un restaurant din Cluj-Napoca. VIDEO
Stiri Politice
Viktor Orban a venit în România, la congresul UDMR. Imaginile postate dintr-un restaurant din Cluj-Napoca. VIDEO

Premierul ungar Viktor Orban se află la Cluj-Napoca, pentru a participa la Congresul UDMR, ale cărui lucrări se desfăşoară vineri.

Lista primăriilor cu datorii la CAS și CASS, publicată săptămâna viitoare. Bolojan: „Nu mai avem resurse”
Stiri Politice
Lista primăriilor cu datorii la CAS și CASS, publicată săptămâna viitoare. Bolojan: „Nu mai avem resurse”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, săptămâna viitoare, va fi publicată lista autorităților publice care au avut restanțe la plata CAS și CASS în luna august.

Recomandări
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei
Stiri externe
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei

Mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franţa, Olanda, România şi Portugalia. În cazul României, este vorba de o creştere de 57%.

Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump
Stiri externe
Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump

Guvernul israelian a validat, joi seară, acordul de armistițiu cu Hamas și planul pentru eliberarea ostaticilor. Încetarea focului va intra în vigoare vineri noapte, după 2 ani de război în Gaza.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Octombrie 2025

03:12:14

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28