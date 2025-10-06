Grindeanu: PSD vrea ori un candidat comun la Primăria Capitalei, ori ca fiecare partid din coaliție să aibă propriul candidat

06-10-2025 | 16:00
sorin grindeanu
Inquam Photos / Mălina Norocea

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre alegerile în Capitală, că PSD a enunţat câteva condiţii, că îşi doresc ori să fie un candidat comun, toate partidele din coaliţie, ori fiecare partid să aibă un candidat propriu. 

Vlad Dobrea

”Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, alegerile la Bucureşti sunt despre oameni, nu despre un om, care va fi viitorul primar. Este vorba de decizii politice. Noi, politic, am decis să fim în această coaliţie. Noi, PSD-ul şi celelalte partide din coaliţie au decis acelaşi lucru, să formăm această alianţă de patru partide. Politic, noi am enunţat câteva condiţii, vorbind de o coaliţie politică, şi anume, că ne dorim ori să avem un candidat comun, toate partidele, ori fiecare partid, membru al acestei coaliţii, să aibă un candidat propriu, separat. Altfel, ne trezim într-o coaliţie politică, izolaţi faţă de ceilalţi, ceea ce ne duce într-o situaţie care ne-ar putea face să ne punem întrebări, ce mai căutăm în această coaliţie”, a declarat preşedintele interimar al PSD, după şedinţa conducerii PSD.

El a precizat că, dacă se întâmplă lucrurile pe aceste coordonate, nu au nicio problemă să organizeze alegeri.

”Mâine, sper, dacă dânsii continuă să susţină, să fie de acord cu condiţiile noastre, care sunt condiţii politice, evident. O să fie scrise, dacă vom fi de acord, ca o anexă la protocolul alianţei”, a explicat Grindeanu.

Întrebat ce va face dacă premierul va veni cu hotărâre de guvern stabilind data alegerilor fără acordul Partidului Social-Democrat, Grindeanu a răspuns: ”Înseamnă că există o dorinţă politică mai mare de a avea un om la Primăria generală decât această alianţă politică”.

Diana Șoșoacă
Parchetul General a anunţat oficial punerea în mişcare a urmăririi penale faţă de Diana Șoșoacă, pentru 11 infracțiuni

”Noi am dat un vot în interior şi unul masiv, de intrare la guvernare, în această alianţă, cred că undeva spre 70%. De bună credinţă am intrat în această coliţie, nu să fim trataţi ca şi ruda săracă şi să fim puşi la colţ şi facem alianţe numai când vrem noi”.

”Eu am spus de o alianţă politică, dacă se doreşte a continua sau nu, şi o alianţă despre oameni, nu despre un om”, a mai spus Grindeanu. Întrebat dacă pare un şantaj politic?, liderul interimar al PSD a răspuns: ”Nu pare deloc”.

Sursa: News.ro

Parchetul General a anunţat oficial punerea în mişcare a urmăririi penale faţă de Diana Șoșoacă, pentru 11 infracțiuni

Parchetul General a anunţat oficial, luni, punerea în mişcare a urmăririi penale faţă de ”o inculpată, membru al Parlamentului European”, respectiv Diana Șoșoacă, pentru 11 infracţiuni.

